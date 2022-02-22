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Через обстріли з Щастя можуть почати евакуйовувати людей — Гайдай
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Через обстріли з Щастя можуть почати евакуйовувати людей — Гайдай

Олександра Папіна
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Через обстріли з Щастя можуть почати евакуйовувати людей — Гайдай Луганська ОДА

Якщо російські окупанти не припинять обстрілювати Щастя, то жителів міста будуть евакуйовувати.

Про це 22 лютого повідомив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай

"В разі не припинення обстрілів у Щасті — будемо сьогодні (22 лютого — ред.) приймати рішення про евакуацію", — повідомив Гайдай.

Евакуація буде проводитись силами ДСНС та поліції. Місця, де будуть розміщувати людей, вже визначили

Що відомо

  • 22 лютого внаслідок обстрілу бойовиків сталося влучання снаряду в трансформатор на території Луганської ТЕС з подальшим займанням, розливом мастила та перекиданням вогню на сусідній трансформатор
  • 21 лютого через обстріли окупантів зупинилася робота Луганської ТЕС у місті Щастя
  • 21 лютого на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Луганської області запропонували визнати обстріли Щастя та пошкодження Луганської ТЕС надзвичайною ситуацією державного рівня.
  • 22 лютого Луганська ТЕС частково відновила роботу
  • Луганська ТЕС є найбільшим виробником електричної енергії в Луганській області та єдиним виробником теплової енергії для споживачів міста Щастя. Від її надійної роботи залежить енергозабезпечення стратегічних підприємств та об’єктів критичної інфраструктури, шкіл, дитсадків, медичних установ тощо, а також теплозабезпечення жителів міста Щастя.

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