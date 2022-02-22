Через обстріли з Щастя можуть почати евакуйовувати людей — Гайдай

Якщо російські окупанти не припинять обстрілювати Щастя, то жителів міста будуть евакуйовувати.

Про це 22 лютого повідомив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай

"В разі не припинення обстрілів у Щасті — будемо сьогодні (22 лютого — ред.) приймати рішення про евакуацію", — повідомив Гайдай.

Евакуація буде проводитись силами ДСНС та поліції. Місця, де будуть розміщувати людей, вже визначили

Що відомо

22 лютого внаслідок обстрілу бойовиків сталося влучання снаряду в трансформатор на території Луганської ТЕС з подальшим займанням, розливом мастила та перекиданням вогню на сусідній трансформатор

21 лютого через обстріли окупантів зупинилася робота Луганської ТЕС у місті Щастя

21 лютого на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Луганської області запропонували визнати обстріли Щастя та пошкодження Луганської ТЕС надзвичайною ситуацією державного рівня.

22 лютого Луганська ТЕС частково відновила роботу

Луганська ТЕС є найбільшим виробником електричної енергії в Луганській області та єдиним виробником теплової енергії для споживачів міста Щастя. Від її надійної роботи залежить енергозабезпечення стратегічних підприємств та об’єктів критичної інфраструктури, шкіл, дитсадків, медичних установ тощо, а також теплозабезпечення жителів міста Щастя.

Читайте також

Місто Щастя без світла, води та тепла, обстріли не вщухають

Через обстріли окупантів зупинено роботу Луганської ТЕЦ

Через регулярні обстріли призупинено функціонування КПВВ "Щастя"

Закриття КПВВ, пошкоджені будинки: місцеві жителі розповіли про обстріли Щастинської громади

Читайте усі новини Донбасу у Telegram та Viber