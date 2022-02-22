Вища рада правосуддя заявила, що припиняє роботу. Що сталося

Десять членів Вищої ради правосуддя 22 лютого достроково склали повноваження. Це означає, що орган не має достатньої кількості членів для ухвалення рішень і припиняє роботу.

Про це повідомила пресслужба ВРП.

Там заявили, що з 8 лютого Етична рада розпочала одночасне оцінювання всіх чинних членів Вищої ради правосуддя, що поставило під загрозу "можливість подальшого безперебійного функціонування" ВРП.

В Етичній раді раніше заявляли, що "початок оцінювання чинних членів ВРП не тягне за собою відсторонення їх від посад та зупинення їх повноважень". Це можливо тільки в разі, коли перевірка завершена і вона виявила недоброчесність члена Ради.

Крім того, Етична рада повідомила, що 21 лютого провела співбесіди з трьома першими кандидатами на вакантні місця у Вищій раді правосуддя.

Що передувало

ВРП вважає неконституційним утворення Етичної ради, яка і займається оцінюванням і перевіркою її членів. Зокрема Конституційний Суд у листопаді 2021 року взяв до розгляду подання про конституційність реформи ВРП. Ще 9 лютого ВРП заявила, що оцінювання чинних її членів Етичною радою блокує її роботу, і анонсувала звільнення більшості складу.

Рада вважає, що Етична рада порушила закон, почавши оцінювання її чинних членів замість перевірки кандидатів на вакантні посади (таких на сьогодні шість). Це, мовляв, блокує роботу ВРП — там після звільнення двох членів у січні 2022 року залишалися мінімально необхідні для функціонування органу 15 членів.

Як пояснив тоді Суспільному депутат "Слуги Народу", представник президента у Конституційному Суді Федір Веніславський, члени ВРП можуть звільнитися за власним бажанням. Після цього суб'єкти, які обирають склад Ради, зможуть делегувати туди нових членів. Депутат вважає, що це станеться "швидко" — протягом кількох місяців.

Реформа ВРП і Етична рада

Вища рада правосуддя (ВРП) — утворений у 2017 році незалежний конституційний орган державної влади та суддівського врядування. Він ухвалює рішення щодо призначення суддів та щодо їхнього звільнення, притягує до дисциплінарної відповідальності суддів і прокурорів тощо.

Діяльність ВРП критикували громадські активісти й правозахисники: Рада покривала суддів Окружного адмінсуду Києва, підозрюваних у злочинах, незаконно призначала суддів, тиснула на незалежних суддів тощо. Членів Вищої ради правосуддя підозрюють також у незаконному збагаченні.

Тому з 1 грудня 2021 році за наполягання міжнародних партнерів в Україні почала діяти Етична рада — незалежний орган, який оцінюватиме на доброчесність членів та кандидатів до Вищої ради правосуддя. До складу Етичної ради увійшли шестеро людей — по троє від Ради суддів та міжнародних організацій, з якими Україна співпрацює у галузі запобігання корупції.

Тоді як міжнародні організації надали своїх кандидатів ще у вересні 2021 року (через місяць після звернення ВРП, як того вимагає закон), Рада суддів затягувала цей процес — постійно не вистачало голосів для затвердження кандидатур. Це сталося лише наприкінці жовтня.

Інфографіка: Суспільне

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