ВРП звільнила двох членів, які подали у відставку

Вища рада правосуддя на засіданні 20 січня звільнила двох членів, які подали у відставку. Про це повідомила пресслужба ВРП.

Заяви про відставку подали нинішній заступник голови ВРП Олексій Маловацький та член ВРП Павло Гречківський. Вища рада правосуддя задовольнила їх відставку. Останній день повноважень Маловацького і Гречківського — 26 січня 2022 року.

З’їзд адвокатів України обрав Маловацького і Гречківського членами Вищої ради правосуддя у лютому 2019 року. У липні 2021 парламент ухвалив закон “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо порядку обрання на посади членів Вищої ради правосуддя та діяльності дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя”. Після цього Рада адвокатів України рекомендувала своїм представникам скласти повноваження.

Відставка двох членів ВРП заблокує її роботу, адже після цього рада стане неповноважною.

Вища рада правосуддя (ВРП) — колегіальний, незалежний конституційний орган державної влади та суддівського врядування. Він діє в Україні на постійній основі для забезпечення незалежності судової влади. А також її функціонування на засадах відповідальності, підзвітності перед суспільством, формування доброчесного корпусу суддів, додержання норм Конституції і законів та професійної етики в діяльності суддів і прокурорів.

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