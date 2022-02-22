Упродовж 21 лютого на Прикарпатті медики зафіксували 164 нові випадки COVID-19. Про це на Facebook-сторінці Івано-Франківського обласного центру контролю та профілактики хвороб.

Недугу медпрацівники виявили у 120 жителів Івано-Франківського, 16 — Калуського, 13 — Надвірнянського, восьми — Косівського, шести — Верховинського та одного Коломийського районів. Від початку пандемії COVID-19 медпрацівники зареєстрували у 180 826 прикарпатців.

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На Івано-Франківщині впродовж 21 лютого медики зафіксували дев'ять летальних випадків з коронавірусом. Від початку пандемії в області з підтвердженим діагнозом COVID-19 померла 3 451 людина.

Одужання від коронавірусної хвороби за добу медпрацівники підтвердили 1 083 прикарпатцям. Загалом COVID-19 подолали 150 360 жителів області.

За добу 21 лютого в Україні медики виявили 24 440 нових підтверджених випадків COVID-19 (з них дітей – 2 455, медпрацівників – 665). Летальних випадків – 287. За добу 56 726 людей отримали щеплення проти COVID-19.

Що відомо

З 24 січня Івано-Франківщина перейшла у "червону" карантинну зону. Таке рішення ухвалили 21 січня на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

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