Івано-Франківщина ввійшла у трійку областей України з найменшою кількістю щеплених проти COVID-19 людей. Двома дозами вакцини в області імунізувалися 30,5% прикарпатців. Про це на брифінгу в облдержадміністрації розповів регіональний координатор із вакцинації Микола Стовбан.

Франківка Вікторія Варварук прийшла в університетську клініку Івано-Франківського національного медичного університету, щоб щепитися другою дозою вакцини проти COVID – 19. Дівчина розповідає, що обрала препарат Pfizer/BioNTech. Через пів року вона планує вакцинуватися бустерною дозою.

Фото: Суспільне Карпати Двома дозами вакцини в області імунізувалися 30,5% прикарпатців

"Я вакцинувалася першою дозою 18 січня. Відрахувала діапазон 21–28 днів, аби було вчасно, і сьогодні якраз – друга доза. Я прочитала відгуки, здається, що Pfizer мені найбільше підходить, бо я люблю за кордон їздити, а цю вакцину найбільше сприймають у світі", — каже Вікторія Варварук.

Фото: Суспільне Карпати Вікторія Варварук обрала Pfizer/BioNTech

Станом на 14 лютого у центрах масової вакцинації немає вакцини AstraZeneca, розповідає сімейна лікарка центральної міської лікарні Оксана Бляхарська. Але цей препарат можна замінити іншими вакцинами, каже вона.

"У понеділок людей трохи мало. Станом на 11:30 вакцинували десь 18 людей, які щепилися препаратами CoronaVac і Pfizer. На імунізацію вакциною Moderna сьогодні не було охочих. Препарату AstraZeneca зараз немає, але можна щепитися різними вакцинами, комбінувати їх, тому мРНК-вакцини, такі як Pfizer і Moderna, можуть її цілком замінити", — розповідає Оксана Бляхарська.

Фото: Суспільне Карпати Станом на 14 лютого на Франківщині немає препарату AstraZeneca

Станом на 14 лютого в Івано-Франківській області проти COVID-19 можна щепитися вакцинами CoronaVac, Moderna та Pfizer/BioNTech, розповів регіональний координатор із вакцинації в області Микола Стовбан.

"Звичайно, є багато людей, які очікують на препарат AstraZeneca і телефонують на "гарячу" лінію. У нас є й такі звернення, що люди отримали першу дозу AstraZeneca. Чекаємо 90 днів і надіємося, що вона прийде. Але ми розуміємо, що люди, які отримали першу дозу, не є повністю вакцинованими та не вберігають себе й навколишніх. Зокрема, вони не можуть отримати зелений COVID-сертифікат", — каже Микола Стовбан.

Фото: Суспільне Карпати При вакцинації можна комбінувати препарати різних фірм

За його словами, Міністерство охорони здоров’я рекомендує таким людей щепитися іншими вакцинами. Наразі невідомо, коли Івано-Франківщина отримає препарат AstraZeneca.

Що відомо

З 24 січня Івано-Франківщина перейшла у "червону" карантинну зону. Таке рішення ухвалили 21 січня на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

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