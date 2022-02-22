Мінські угоди “не померли”, а Україна зобовʼязана їх виконувати та вступити у перемовини з представниками окупованих територій Донбасу.

Про це заявив представник Росії в ООН Василь Небензя під час екстреного засідання Ради безпеки ООН 22 лютого.

Представник Росії в ООН черговий раз заявив, що Росія не є стороною Мінських угод і що підконтрольні Росії “республіки” проголосили незалежність до підписання Мінських угод. Саме тому, як вважає Росія, визнання Росією незалежності окупованих територій не розриває Мінські угоди.

“З деяких заяв сьогодні стає зрозуміло, що наші колеги готові поховати Мінські угоди. Але я хочу нагадати вам, що коли Мінські угоди були укладені, ЛНР та ДНР вже проголосили свою незалежність. Факт того, що Росія сьогодні визнала це, не змінює сторін у Мінських угодах, оскільки Росія не є стороною Мінських угод”, — заявив Небензя.

Він також звинуватив Україну у систематичному порушенні Мінських угод “за підтримки західних колег” та заявив, що “Київ повинен впровадити” ці угоди.

Що передувало

Президент РФ Володимир Путін визнав правосуб'єктність самопроголошених "ЛНР" і "ДНР" і підписав відповідний указ . Рішення було ухвалене після засідання Ради безпеки РФ 21 лютого . Про це очільник Кремля оголосив майже у годинному зверненні до громадян, яке супроводжувалося довгим екскурсом в історію і погрозами на адресу України, НАТО і США.

Раніше ватажки самопроголошених "Донецької та Луганської народних республік" Денис Пушилін та Леонід Пасєчнік синхронно звернулися до президента Росії Володимира Путіна з проханням визнати "Л/ДНР" . Україна і Захід заявляли, що визнання "Л/ДНР" Росією означає її вихід із Мінських домовленостей.

Заступник голови комітету Ради Федерацій РФ (верхня палата парламенту) з міжнародних справ Андрій Клімов заявив , що Росія визнає незалежність окупованих територій українського Донбасу в межах територій, які наразі контролюються підконтрольними Росії бойовиками.

Відповідно до указу про визнання "Л/ДНР", Путін доручив Міністерству оборони "забезпечити здійснення Збройними силами РФ функцій із забезпечення миру" в ОРДЛО до підписання з ними "договорів про дружбу і співробітництво", тобто фактично ввести російські війська на окупований Донбас .

Що відомо

З листопада 2021 року біля кордонів України Росія стягує свої війська і техніку. За оцінками Києва і Заходу, йдеться про понад 150 тисяч військових у прикордонних російських областях, окупованому Криму і Білорусі, де тривають спільні з РФ військові навчання "Союзна рішучість-2022". Москва раніше заявляла про повернення частини військ у місця дислокації, але потім навчання, які мали завершитися 20 лютого, вирішили продовжити.

Сполучені Штати вважають, що президент Росії Володимир Путін ухвалив принципове рішення про вторгнення в Україну і це станеться в найближчі дні. Починаючи із 17 лютого, ситуація на Донбасі загострилася: бойовики здійснюють десятки обстрілів, заявляють про провокації та диверсії з боку українських військових. Офіційний Київ усе це спростовує.

Бойовики "Л/ДНР" удень 18 лютого заявили, що починають масову евакуацію та закликають жителів окупованих територій виїхати до РФ, зокрема в Ростовську область. Ватажок "ДНР" Пушилін заявив, що "ситуація йде до війни". За його словами, евакуювати незаконна влада планує жінок, дітей та старших людей. Чоловіків 18-55 років не випускатимуть. Уранці 19 лютого ватажки самопроголошених "Л/ДНР" оголосили про мобілізацію.

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