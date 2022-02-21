Міністерство закордонних справ України звернулося з запитом до Ради безпеки ООН щодо проведення консультацій навколо виконання положень Будапештського меморандуму.

Про це повідомив очільник МЗС Дмитро Кулеба у Twitter.

"На доручення президента Володимира Зеленського направив офіційний запит на основі ст. 6 Будапештського меморандуму до держав-членів РБ ООН з вимогою негайно провести консультації щодо невідкладних дій зі зниження напруги та практичних кроків гарантування безпеки України", — написав Кулеба.

Напередодні Кулеба повідомив, що МЗС звернеться до всіх країн-підписантів Будапештського меморандуму щодо проведення консультацій з приводу загрози вторгнення Росії на українську територію. А відмова Росії від участі в цих консультаціях не повинна їм завадити.

Що таке Будапештський меморандум

Меморандум про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (Будапештський меморандум) — міжнародна угода, укладена 5 грудня 1994 року між Україною, Росією, Великою Британією та США про гарантії Україні у зв'язку з набуттям нею неядерного статусу. Того ж дня Україна приєдналась до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

Що відомо

19 лютого президент Володимир Зеленський доручив МЗС України скликати міжнародні консультації держав-підписантів Будапештського меморандуму, який гарантував Україні безпеку в обмін на відмову від ядерної зброї.

Раніше три президенти України — Леонід Кравчук, Леонід Кучма і Віктор Ющенко — звернулися до країн-підписантів Меморандуму про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (Будапештського меморандуму). Вони закликали держави-підписанти здійснити конкретні кроки задля стримування Росії та наголосили, що зараз "вирішальний момент, коли ще можна довести, що Будапештський меморандум не був простим обманом".

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