З грудня 2021 по лютий 2022 року — тобто за два місяці дії програми "єПідтримка" — майже 9 мільйонів українців витратили загалом 3,4 мільярда гривень. Найбільше коштів пішли на придбання книг — 1,2 мільярда гривень.
Про це повідомила пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики України.
Окрім книг, найпопулярнішими серед власників коштів, отриманих за вакцинацію, стали кінотеатри — на них витратили загалом 711 мільйонів гривень — і театри, концерти і розважальні послуги (364 мільйони гривень).
Ще 15 лютого Мінкульт повідомляв, що в межах "єПідтримки" українці витратили три мільярди гривень. З них на книги — 1 мільярд гривень, на кінотеатри — 658 мільйонів гривень, на театри, концерти та розважальні послуги — 341 мільйон гривень.
Що відомо
- 15 листопада президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні анонсував програму "єПідтримка", в межах якої українці, які пройшли повний курс вакцинації проти коронавірусу, зможуть отримати тисячу гривень. Для таких виплат держава виділила близько 8 мільярдів гривень.
- Програма "єПідтримка" стартувала 19 грудня і триватиме протягом дев'яти місяців. Витратити кошти можна на авіа- та залізничні квитки, кіно, театри, концерти, розважальні послуги, придбання книг тощо. Щоб отримати тисячу гривень, потрібно згенерувати сертифікат в застосунку "Дія".
- З 24 січня громадяни від 60 років можуть витрачати кошти в межах "єПідтримки" на придбання ліків, а з 14 лютого — на оплату комунальних послуг. А з 14 березня всі українці, які мають бустерне щеплення від COVID-19, зможуть отримати додаткові 500 гривень.
- В Україні 7 лютого набула чинності постанова Кабінету Міністрів, яка розширює дію державної програми "єПідтримка" на підлітків віком від 14 років, вакцинованих проти COVID-19.
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