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Мінкульт розповів, скільки українці витратили на книги за два місяці "єПідтримки"
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Мінкульт розповів, скільки українці витратили на книги за два місяці "єПідтримки"

Олег Павлюк
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Мінкульт розповів, скільки українці витратили на книги за два місяці "єПідтримки" Фото: Олександр Гордієнко / Суспільне Миколаїв

З грудня 2021 по лютий 2022 року — тобто за два місяці дії програми "єПідтримка" — майже 9 мільйонів українців витратили загалом 3,4 мільярда гривень. Найбільше коштів пішли на придбання книг — 1,2 мільярда гривень.

Про це повідомила пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики України.

Окрім книг, найпопулярнішими серед власників коштів, отриманих за вакцинацію, стали кінотеатри — на них витратили загалом 711 мільйонів гривень — і театри, концерти і розважальні послуги (364 мільйони гривень).

Ще 15 лютого Мінкульт повідомляв, що в межах "єПідтримки" українці витратили три мільярди гривень. З них на книги — 1 мільярд гривень, на кінотеатри — 658 мільйонів гривень, на театри, концерти та розважальні послуги — 341 мільйон гривень.

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