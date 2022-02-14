Вакциновані громадяни віком від 60 років зможуть сплачувати комунальні послуги, а громадяни старші за 14 років — передплачувати газети на Укрпошті за кошти єПідтримки

Про це йдеться у повідомленні Міністерства цифрової трансформації України у Telegram.

У повідомленні також сказано, що збільшився термін використання коштів. Гроші від єПідтримки можна буде витратити впродовж 9 місяців із дня зарахування, а не 4, як це було раніше.

Для оформлення єПідтримки необхідно мати "зелений" COVID-сертифікат, відкрити картку єПідтримка в одному з банків-партнерів та подати заявку на отримання коштів у додатку "Дія".

Міністерство повідомляє, що на сьогодні в межах єПідтримки було подано понад 8,6 млн заявок, оформлено 9,7 млн карток та витрачено 3 млрд гривень.

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