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Стартує можливість сплати за ЖКГ та передплата газет коштом єПідтримки для деяких категорій громадян
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Стартує можливість сплати за ЖКГ та передплата газет коштом єПідтримки для деяких категорій громадян

Максим Свєженцев
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Стартує можливість сплати за ЖКГ та передплата газет коштом єПідтримки для деяких категорій громадян Фото: Олександр Гордієнко / Суспільне Миколаїв

Вакциновані громадяни віком від 60 років зможуть сплачувати комунальні послуги, а громадяни старші за 14 років — передплачувати газети на Укрпошті за кошти єПідтримки

Про це йдеться у повідомленні Міністерства цифрової трансформації України у Telegram.

У повідомленні також сказано, що збільшився термін використання коштів. Гроші від єПідтримки можна буде витратити впродовж 9 місяців із дня зарахування, а не 4, як це було раніше.

Для оформлення єПідтримки необхідно мати "зелений" COVID-сертифікат, відкрити картку єПідтримка в одному з банків-партнерів та подати заявку на отримання коштів у додатку "Дія".

Міністерство повідомляє, що на сьогодні в межах єПідтримки було подано понад 8,6 млн заявок, оформлено 9,7 млн карток та витрачено 3 млрд гривень.

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