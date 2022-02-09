Отримати 500 грн за бустерну вакцинацію можна буде з 14 березня — Шмигаль

Починаючи з 14 березня українці в рамках програми "єПідтримка" зможуть отримати 500 гривень за бустерну вакцинацію проти COVID-19. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабінет міністрів 9 лютого.

За його словами, 50% дорослого населення України вже вакцинувались від COVID-19, а кожен другий українець отримав принаймні одну дозу щеплення.

"Сьогодні затверджуємо зміни, що передбачають надання 500 грн за бустерну вакцинацію. Зміни почнуть працювати з 14 березня цього року. Також розширюємо функціонал програми "єПідтримка" і українці, яким більше ніж 60 років, а також особи з інвалідністю 1 та 2 групи зможуть використати ковідні кошти на придбання ліків та оплату комунальних послуг вже цього місяця", — повідомив Шмигаль.

Він також нагадав, що в Україні зберігається негативна статистика захворюваності на коронавірус, за минулий тиждень зафіксовано майже 243 тисячі нових випадків захворювання.

"Тобто, приріст за сім днів склав +44%", — додав прем'єр-міністр.

Таким чином, уряд вніс зміни до постанови "Деякі питання надання допомоги в рамках Програми "єПідтримка"", якими передбачив наступне:

надання додаткової допомоги у розмірі 500 гривень у разі отримання бустерної дози вакцинації; надання особам віком від 60 років та особам з інвалідністю І та ІІ групи, що перебувають на обліку в централізованому банку даних з проблем інвалідності, допомоги у розмірі 1 тисячі гривень для придбання лікарських засобів та оплати вартості житлово-комунальних послуг; збільшення строку дії рахунку для отримання допомоги, а також строку використання допомоги з чотирьох до дев'яти місяців з дня зарахування коштів на рахунок.

Що відомо

Протягом 8 лютого в Україні виявили 38 257 підтверджених випадків COVID-19 (з них дітей — 3 308, медпрацівників — 1 076), а 240 людей від хвороби померли. Крім того, 4 385 людей були ушпиталені, а 17 063 людини одужали від COVID-19.

В Україні станом на 7 лютого введено пів мільйона "бустерних" доз вакцини проти коронавірусу. Про це в ефірі Суспільного заявив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

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