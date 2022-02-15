Українці витратили мільярд гривень з коштів "єПідтримки" на книжки

Мільярд гривень з коштів "єПідтримки" був витрачений на придбання книжок.

Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики.

За даними міністерства, на сьогодні програмою "єПідтримка" скористалися вже понад 8,6 мільйона громадян України. Від початку запуску програми на картки громадян перераховано 8,6 мільярда гривень, а 3 мільярди вже було витрачено.

"Безумовним лідером за витратами коштів, які громадяни отримали за вакцинацію, є придбання книжок. Менш ніж за два місяці українці купили книжок на 1 млрд грн. Це суттєва підтримка для видавничого бізнесу", — сказано в повідомленні.

Крім цього, за даними міністерства, 658 мільйонів гривень було витрачено на кінотеатри, а 341 мільйон гривень — на театри, концерти та розважальні послуги.

Як повідомляє міністерство, з 14 лютого громадяни віком від 60 років мають можливість витрачати кошти "єПідтримки" на оплату послуг ЖКГ. Крім цього, з 14 березня, люди з інвалідністю І та ІІ груп зможуть витратити отримані кошти на соціальні потреби: ліки та комунальні платежі.

Водночас з 14 березня всі українці, які мають бустерне щеплення від COVID-19, зможуть отримати додаткові 500 гривень.

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