На Рівненщині найближчими днями на деяких ділянках доріг утворюватиметься ожеледиця. Про це повідомив керівник обласного гідрометцентру Богдан Масовець. Вночі температура коливатиметься від плюсової до мінусової.

У вівторок, 22 лютого, в області прогнозують пориви західного вітру 15-20м/с, а вночі й вранці на окремих ділянках доріг буде ожеледиця, а також туман. У цей день буде хмарно, вночі можливий невеликий дощ, а температура коливатиметься від +1 до -4º. Вдень чекають до 9º тепла

У середу та четвер, 23-24 лютого, прогнозують хмарну погоду з проясненнями, істотних опадів не чекають. Лише у середу вдень можливий невеликий дощ, місцями з мокрим снігом. Температури будут аналогічними попередній добі.

У п’ятницю, 25 лютого, буде без істотних опадів, температура вночі коливатиметься від 1º тепла до 4º морозу, вдень 3-8° тепла.

У суботу, 26 лютого, прогнозують невеликий мокрий сніг та дощ, температура вночі коливатиметься від 1º тепла до 4º морозу, вдень 1-6° тепла.

Що відомо

Згідно з даними дослідження, опублікованого в PLOS Climate, підвищення температури поверхні океану, спричинені зміною клімату, тепер стали постійними. Це загрожує ключовим морським екосистемам та може призвести до порушення балансу життєдіяльності людини.

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