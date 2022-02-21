На Рівненщині зростає попит на купівлю зброї та набоїв. Суспільне від 21 лютого звернулося до п'яти магазинів у Рівному, які торгують мисливською зброєю. В частині мереж запевнили – ажіотажу поки немає, в іншій – набої от-от закінчаться. Мисливці ж розповіли, що запаслись кулями наперед.

Що розповіли в магазинах

Журналісти Суспільного зателефонували до кількох найбільших магазинів Рівного, у яких продають мисливську зброю, набої та військове спорядження. У трьох з них розповіли, чи зріс попит на перелічене, у двох – не відповіли на дзвінок, ще в одному коментувати ситуацію відмовилися.

Керівник мережі магазинів Роман Козярчук розповів Суспільному: у них прослідковується дефіцит на набої. Також сказав про суттєве зростання зацікавленістю зброєю.

"Існує вірогідність, що люди, коли прийдуть до магазину, то набоїв може не бути взагалі. Це швидше питання часу. Частина людей, які купують набої, бо цим патронами можна полювати, то кажуть, що беруть про всякий випадок наперед – мало для чого вони згодяться", – сказав Роман Козярчук.

За його словами, дехто з покупців пояснює, що цілеспрямовано готуються до можливого нападу.

Працівник іншого магазину, який просив не називати його ім'я, зазначив, що також є зміни у продажах. Проте, додав чоловік, масовим це явище він поки не назвав би.

"Принаймні, люди цікавляться цим ділом. У магазинах набої ще є, можна прийти й придбати, це залежить, звісно, від того, які саме набої шукають, але в загальному ще є. Я така людина, що не прислухаюся для чого люди купують набої, стараюсь позитивно ставитися до всіх – говорять різне, багато дурного, адже ж у кожного в голові своє", – сказав продавець.

Стосовно зброї він уточнив, що клієнти їхнього магазину, як і раніше, найчастіше купують "помпи" – гладкоствольні мисливські рушниці, які також потребують дозволу.

Суспільне зв'язалося також і до магазину, який, окрім мисливської зброї та спорядження, торгує військовими товарами. Власниця відмовилась називати своє ім'я, проте зазначила, що жодного ажіотажу у купівлі зброї чи набоїв поки не спостерігає.

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Мисливці кажуть – ажіотаж є

Мисливець з Дубна Віталій (прізвище ми не вказуємо з міркувань безпеки), розповів Суспільному: він та більшість його знайомих також придбали набої.

"Я наперед закупляв і мав до того нормально так і зброю, і набої. Буквально у п'ятницю (18 лютого – ред.) я був у Рівному – продали вже помпові рушниці, які тільки були – і італійські, і турецькі, і решту. Набоїв крупного дробу – полукартеч, картеч – немає в продажу зовсім, розкупили люди скрізь, бо обходив усі магазини і запитував, в яких тільки знав", – розповів мисливець.

За словами пана Віталія, у Дубні він спостерігає дефіцит зброї та набоїв. Чоловік уточнив, що зброя у ціні поки не зросла.

"В межах від шести до десяти тисяч можна купити нормальну зброю для самозахисту. Більшість місцевих, хто придбав собі, то для захисту. Для полювання – ті, що мисливцями були, ті й залишилися мисливцями, а ті, що для захисту, то скуповують зброю і то серйозно", – сказав Віталій Дзядик.

Таку інформацію Суспільному підтвердив і інший мисливець, який побажав залишитись неназваним.

Що відомо

За інформацією заступника голови Національної поліції України Олександра Фацевича, у лютому 2022 року зріс рівень продажу зброю в державі. За його словами, за той самий термін у 2021 році продали менш як десять тисяч одиниць зброї, цьогоріч – 10 300 одиниць. Найбільше купують на сході України.

На Рівненщині з початку 2022 року і до середини лютого видали 216 дозволів на право придбання, носіння та зберігання мисливської вогнепальної збої, – відповіли на запит Суспільного в Нацполіції. У 2020 році в області видали 3 126 дозволів на придбання, носіння та зберігання мисливської вогнепальної зброї, а у 2021 році – 2 734 дозволи.

У рамках розгортання територіальної оборони на Рівненщині сформували п'ять батальйонів, одну бригаду та регіональне управління ОК "Захід", яке керуватиме вісьмома західними областями, повідомив голова Рівненської ОДА Віталій Коваль. Зброєю і боєприпасами підрозділи тероборони забезпечені, усе зберігається на складах у військових частинах, а під час навчань та зборів – у бригаді.

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