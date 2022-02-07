У місті на Рівненщині місцевих жителів вчили рятувати життя й діяти при штурмі

У місті Дубно на Рівненщині вчили місцевих жителів, як надавати першу медичну допомогу пораненим і як діяти при штурмі будівлі. Вишкіл для населення провели представники місцевого підрозділу територіальної оборони Української добровольчої армії. Добровольці вирішили навчити земляків, як треба діяти у різних надзвичайних ситуаціях через ймовірну загрозу російського вторгнення, розповіла Суспільному керівниця підрозділу Валентина Сіньковська.

Суспільне розпочинає марафон, у якому розповідає про те, як варто діяти в умовах потенційного військового вторгнення.

Інструкторка Валентина Сіньковська показувала учасницям вишколу, як зупинити кров при пораненні у шию. Також вона розповіла, як надавати допомогу при ураженні інших частин тіла, як евакуювати поранених при обстрілах, знайомила з вмістом аптечки.

Фото: Суспільне Рівне На фото елемент алгоритму перев'язування пораненого в шию

Чоловікам розповідали про ази штурму та "зачистки" приміщень. Навчали стріляти з ручного протитанкового гранатомету.

"На війні знаходжусь 1 200 днів, зараз у відпустці, бо і тут мають бути добровольці, які мають бойовий досвід. Ми вчилися на своєму досвіді, я б зараз не хотів, щоб люди вчилися так, як ми. Тому ми тут, щоб якнайменше було втрат", – розповів воїн Української добровольчої армії Ігор.

Фото: Суспільне Рівне Чоловікам важливо знати, як поводитись при штурмі будівлі, аби не панікувати

Такий вишкіл у Дубні влаштували вперше. Організували їх спільно місцевий підрозділ тероборони Української добровольчої армії та "Спілка ветеранів АТО Дубенщини". Ініціатори навчань зазначили, що влаштувати навчання вирішили через ймовірну загрозу повномасштабного російського вторгнення.

"Люди запитували, більше їх цікавить тактична медицина, щоб у випадку активних бойових дій можна було надавати допомогу. Чоловіки наші цікавляться, хто не тримав зброю, то навчитися зі зброєю в руках захищати Україну. Тут ще такий аспект: національно-патріотичного виховання дітей, бо діти теж повинні знати, яка ситуація в Україні, і що ми можемо стати на захист від старого до малого", – зазначила секретарка "Спілки ветеранів АТО Дубенщини" Тетяна Талавера.

За словами керівниці Дубенського підрозділу територіальної оборони УДА "Волинь" Валентини Сіньковської, вишкіл проводили колишні та нинішні бійці з реальним бойовим досвідом. На нього прийшли місцеві жителі.

"Якщо вони хоч трошки будуть у чомусь обізнані, то вже не будуть панікувати, будуть знати, що робити в даній ситуації, не розгубляться. Бо паніка – це ворог. Якщо ти будеш знати як і що робити поступово, то зможеш допомогти собі й своїм близьким", – пояснила Валентина Сіньковська.

Перший вишкіл зробили дводенним. За словами Валентини Сіньковської, якщо його захочуть пройти більше дубенчан, то навчання проведуть і для них.

Що відомо

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