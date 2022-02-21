Через побоювання інвесторів та інші несприятливі фактори на тлі загрози російського вторгнення українська економіка втрачає 2-3 мільярди доларів на місяць.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Ростислав Шурма в інтерв’ю РБК-Україна.

"Ми бачимо, що безповоротні втрати становлять у такій стресовій ситуації як зараз 2-3 мільярди доларів на місяць. Це і зупинені інвестиції, і додаткова інфляція, втрати у туристичній сфері, скорочення авіаперевезень", — зазначив посадовець.

За його словами, також українська економіка втрачає через спекулятивний тиск на фінансові ринки, який блокує запозичення та тисне на курс національної валюти.

"Це окрема сума. Спекулятивний тиск на валютний ринок близько 1,5-2 мільярдів доларів", — зауважив Шурма.

За словами чиновника, для того, щоб продовжувати заплановані державні програми, Україні необхідно мати фінансову подушку у розмірі 4-5 мільярдів доларів.

Що відомо

20 лютого кілька міжнародних авіаперевізників заявили про тимчасове припинення польотів до України на тлі можливого вторгнення Росії. Зокрема, таке рішення ухвалили німецька Lufthansa, швейцарська Swiss Airlines, австрійська Austrian Airlines та норвезька SAS.

18 лютого авіакомпанія Wizz Air відклала до травня старт рейсів за 16 напрямками з України. Це стосується рейсів з Києва, Львова, Харкова та Одеси.

Українська авіакомпанія Bees Airline скасувала рейси "Одеса-Прага та "Одеса-Київ" на 17 лютого.

12 лютого нідерландська авіакомпанія KLM повідомила про призупинення польотів до України через загрозу російського вторгнення.

Кілька десятків країн світу рекомендували своїм громадянам не їздити до України або залишити її територію через загрозу вторгнення Росії.

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