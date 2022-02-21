З аеропортів Києва можна потрапити до головних європейських столиць, а заяви авіакомпаній про скасування польотів над Україною є панікою, а не реальною ситуацію. Про це заявив міністр інфраструктури Олександр Кубраков, передає Суспільне.

"Нинішнє скасування (польотів – ред.) – це паніка, а не реальна ситуація. Ці причини вони більш пов’язані з інформаційним полем. Наразі забезпечення авіасполучення Києва з ключовими європейськими містами", – заявив політик.

Він погодився, що динаміку польотів з України та в Україну суттєво змінилася, однак він переконаний, що побоювання компаній перебільшені.

"Наразі немає ґрунтовних підстав на скасування авіарейсів. Ситуація у повітряному просторі України повністю контрольована державою. Закликаємо не піддаватися паніці та не грати на руку агресору", – заявив Кубраков.

"За найменшого реального ризику будуть прийняті швидкі та дієві рішення. Адже безпека авіації є безумовним пріоритетом", – підсумував міністр.

Що відомо

20 лютого кілька міжнародних авіаперевізників заявили про тимчасове припинення польотів до України на тлі можливого вторгнення Росії. Зокрема, таке рішення ухвалили німецька Lufthansa, швейцарська Swiss Airlines, австрійська Austrian Airlines та норвезька SAS.

18 лютого авіакомпанія Wizz Air відклала до травня старт рейсів за 16 напрямками з України. Це стосується рейсів з Києва, Львова, Харкова та Одеси.

Українська авіакомпанія Bees Airline скасувала рейси "Одеса-Прага та "Одеса-Київ" на 17 лютого.

12 лютого нідерландська авіакомпанія KLM повідомила про призупинення польотів до України через загрозу російського вторгнення.

Кілька десятків країн світу рекомендували своїм громадянам не їздити до України або залишити її територію через загрозу вторгнення Росії.

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