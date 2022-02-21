Макрон відкладе передвиборчу кампанію через загострення на Донбасі

Президент Франції Емманюель Макрон вирішив відкласти початок передвиборчої кампанії на майбутніх президентських виборах через загострення безпекової ситуації на сході України.

Про це повідомляє BFM із посиланням на джерело в оточенні Макрона.

Як зазначає видання, Макрон мав офіційно оголосити свою кандидатуру для участі у передвиборчих перегонах, однак вирішив відкласти цю подію. На цей час пріоритетом політика є пошук шляхів вирішення конфлікту між Україною та РФ.

"Важко увійти у роль кандидата, коли війна біля воріт Європи", — зазначив співрозмовник видання.

Відтак очікується, що Макрон висуне свою кандидатуру на вибори не раніше за наступний тиждень.

Що відомо

Президенти Франції та Росії Еммануель Макрон та Володимир Путін під час телефонної розмови 20 лютого домовилися найближчим часом організувати саміт на найвищому рівні за участі України, РФ та союзників задля вирішення безпекової кризи в Україні та встановлення "тиші" на Донбасі.

19 лютого президент Володимир Зеленський та його французький колега Еммануель Макрон домовилися про скликання Тристоронньої контактної групи (ТКГ) для деескалації ситуації на Донбасі та встановлення режиму "тиші". Однак Росія вже двічі відмовилась від зустрічі ТКГ.

Президент Володимир Зеленський доручив МЗС України скликати міжнародні консультації держав-підписантів Будапештського меморандуму, який гарантував Україні безпеку в обмін на відмову від ядерної зброї. У МЗС заявили, що відмова РФ від цих консультацій не повинна завадити їх проведенню.

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