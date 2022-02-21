Внаслідок обстрілів бойовиків протягом 17-20 лютого було зруйновано та пошкоджено понад 100 житлових будинків. Про це на брифінгу заявив міністр оборони Олексій Резніков.

“Російські окупаційні війська розташовують артилерію і бронетехніку поряд з житловими будинками. І обстрілюють наші позиції та мирні населені пункти. Загалом за чотири дні ними зруйновано та пошкоджено понад 100 житлових будинків. І це - воєнний – заявив він.

Зокрема внаслідок артобстрілів та роботи мінометів, пошкодили чотири навчальні заклади і п'ять об'єктів цивільної інфраструктури.

“І зверніть увагу, що у них на озброєнні стоять, у тому числі мавпи з гранатами, бо, пошкоджуючи наші об'єкти інфраструктури, наприклад, трансформатор, який забезпечує підкачку тиску води, вони у такий спосіб позбавили забезпеченням водою і тимчасово окуповані території, мешканців, громадян України, які там проживають, і вони теж не зможуть отримувати питну воду, бо ця вода теж іде через окуповані території і знову повертається на підконтрольну урядом територію України”, – зауважив Резніков.

Однак міністр додав, що “ми-то відновимо цю інфраструктуру і забезпечимо водою мирне населення України, яке живе на підконтрольній урядом території України. Але питання, яку воду будуть споживати наші громадяни, які сьогодні перебувають у заручниках”.

На думку Резнікова окупанти мають намір спровокувати ЗСУ задля втягнення у масштабну війну.

“Злочинці намагаються спровокувати нас на помилку, щоб потім під приводом “захисту” людей, яким вони же і роздали російські паспорти, Кремль отримав поле для маневру”, – додав він.

Що відомо

Удень 18 лютого бойовики "Л/ДНР" заявили, що починають масову евакуацію та закликають жителів окупованих територій виїхати до РФ, зокрема в Ростовську область. Ватажок "ДНР" Пушилін заявив, що "ситуація йде до війни". За його словами, евакуювати незаконна влада планує жінок, дітей та старших людей. Чоловіків 18-55 років не випускатимуть.

У СБУ назвали події 18 лютого на окупованому Донбасі, зокрема заяви бойовиків про диверсії та евакуація цивільного населення, "черговим витком гібридної війни" проти України.

19 лютого президент Володимир Зеленський та його французький колега Еммануель Макрон домовилися про скликання Тристоронньої контактної групи (ТКГ) для деескалації ситуації на Донбасі та встановлення режиму "тиші". Однак Росія вже двічі відмовилась від зустрічі ТКГ.

20 лютого президенти Франції та Росії Еммануель Макрон та Володимир Путін домовилися найближчим часом організувати саміт на найвищому рівні за участі України, РФ та союзників задля вирішення безпекової кризи в Україні та встановлення "тиші" на Донбасі.

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