З 1 березня всім іноземцям, незалежно від наявності вакцинації від COVID-19, для в'їзду до Ізраїлю необхідно пройти два ПЛР-тести: перед польотом та по прибуттю в країну, передає The Times of Israel.
Ізраїльтянам, які повертаються з-за кордону, більше не потрібно буде проходити антиген-тест перед посадкою в літак, проте, як і раніше, буде необхідно зробити ПЛР-тест після приземлення в аеропорту імені Бен Ґуріона.
Нещеплені ізраїльтяни, які мали перебувати в самоізоляції після повернення з-за кордону, будуть звільнені від цього у разі негативного результату PCR-тесту, зробленого після приземлення в аеропорту імені Бен Ґуріона.
А від 24 лютого учні середніх класів не повинні щотижня здавати тести на коронавірус – з 10 березня буде скасовано тестування на коронавірус у початкових класах.
Попередні обмеження були виправданими під час спалаху захворюваності, сказав прем'єр-міністр Беннет, але тепер, коли спостерігається стабільне покращення показників, настав час їх знімати
Як відомо, в Ізраїлі станом на 20 лютого, першу дозу вакцини проти коронавірусу отримали 6 697 554 осіб (72% населення країни), другу дозу – 6 117 061 осіб (65% населення). 4 459 716 осіб (48% населення) щеплені третьою дозою. Четверту дозу одержали 710 185 осіб (8% населення).
Що відомо
- За добу 20 лютого в Україні виявили 13 562 нових підтверджених випадків COVID-19 (з них дітей – 1 254, медпрацівників – 151). Летальних випадків – 127. За добу 17 172 людини були вакциновані проти COVID-19. Першу дозу отримали 4 769 людей, другу дозу – 7 965 людей, додаткову дозу отримали 78 людей, бустерну дозу – 4 360 людей.
- Міністерство охорони здоров’я скоротило тривалість амбулаторно-поліклінічного та стаціонарного лікування COVID-19.
Читайте також
Нежить, втома та головний біль. Як розпізнати "Омікрон"
"Паксловід": що відомо про новий дозволений в Україні препарат проти COVID-19
Пігулки від COVID-19 "Молнупіравір": як діють та хто отримає першим. Відповідає МОЗ
Кому потрібна бустерна доза і чому вакциновані хворіють на "Омікрон" — коментар лікаря-імунолога
Науковці НАН розробили тести на одночасне виявлення COVID-19 та грипу
Підписуйтесь на розсилку Суспільного — головні новини та тексти тижня в одному листі.
Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу
Станьте частиною Суспільного: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи селища. Надсилайте свої фото, відео та новини і ми опублікуємо їх на діджитал-платформах Суспільного. Пишіть нам на пошту: [email protected]. Користувачі акаунтів Google можуть заповнити форму тут. Ваші історії важливі для нас!