З 1 березня всім іноземцям, незалежно від наявності вакцинації від COVID-19, для в'їзду до Ізраїлю необхідно пройти два ПЛР-тести: перед польотом та по прибуттю в країну, передає The Times of Israel.

Ізраїльтянам, які повертаються з-за кордону, більше не потрібно буде проходити антиген-тест перед посадкою в літак, проте, як і раніше, буде необхідно зробити ПЛР-тест після приземлення в аеропорту імені Бен Ґуріона.

Нещеплені ізраїльтяни, які мали перебувати в самоізоляції після повернення з-за кордону, будуть звільнені від цього у разі негативного результату PCR-тесту, зробленого після приземлення в аеропорту імені Бен Ґуріона.

А від 24 лютого учні середніх класів не повинні щотижня здавати тести на коронавірус – з 10 березня буде скасовано тестування на коронавірус у початкових класах.

Попередні обмеження були виправданими під час спалаху захворюваності, сказав прем'єр-міністр Беннет, але тепер, коли спостерігається стабільне покращення показників, настав час їх знімати

Як відомо, в Ізраїлі станом на 20 лютого, першу дозу вакцини проти коронавірусу отримали 6 697 554 осіб (72% населення країни), другу дозу – 6 117 061 осіб (65% населення). 4 459 716 осіб (48% населення) щеплені третьою дозою. Четверту дозу одержали 710 185 осіб (8% населення).

Що відомо

За добу 20 лютого в Україні виявили 13 562 нових підтверджених випадків COVID-19 (з них дітей – 1 254, медпрацівників – 151). Летальних випадків – 127. За добу 17 172 людини були вакциновані проти COVID-19. Першу дозу отримали 4 769 людей, другу дозу – 7 965 людей, додаткову дозу отримали 78 людей, бустерну дозу – 4 360 людей.

Міністерство охорони здоров’я скоротило тривалість амбулаторно-поліклінічного та стаціонарного лікування COVID-19.

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