Зброя на Рівненщині: у поліції розповіли, скільки дозволів надали за три роки

На Рівненщині з початку 2022 року видано 216 дозволів на право придбання, носіння та зберігання мисливської вогнепальної збої. Таку відповідь на запит Суспільного 14 лютого надали в Головному управлінні Національної поліції в Рівненській області. У листі роз'яснили також, які документи необхідно подати, аби отримати такий дозвіл.

9 лютого Суспільне звернулось з запитом до Головного управління Національної поліції в Рівненській області з проханням повідомити, скільки видано дозволів на право придбання, носіння та зберігання вогнепальної зброї у Рівненській області у 2020, 2021 та з початку 2022 року. Суспільне цікавилось, скільки саме дозволів видали на нарізну та гладкоствольну зброю та який алгоритм дій для отримання такого дозволу.

У відповіді на інформаційний запит, що надійшла за підписом заступника начальника Головного управління Національної поліції в Рівненській області Руслана Стрельбіцького йдеться, що для одержання в органах поліції дозволу на придбання мисливської вогнепальної нарізної, гладкоствольної зброї, пневматичної зброї, холодної та охолощеної зброї потрібно подати такі документи:

заяву щодо видачі дозволу на придбання зброї на ім'я керівника органу поліції за місцем проживання заявника;

заповнену картку-заяву;

медичну довідку (окрім охолощеної зброї);

довідку про вивчення матеріальної частини зброї, спеціальних засобів, правил поводження з ними та їх застосування (крім охолощеної зброї);

платіжний документ (платіжне доручення, квитанція) з відміткою банку, відділення поштового зв'язку або коду проведеної операції про внесення коштів за надання відповідної платної послуги;

копії першої та другої та 11 сторінок паспорта громадянина України (для осіб, яким видано паспорт громадянина України з безконтактним електронним носієм, копію паспорта та витягу з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання).

Якщо фактичне проживання громадянина інше, ніж зазначене в паспорті, потрібно надати документ, що підтверджує фактичне місце проживання.

У поліції також уточнили, що для отримання дозволу на право придбання пристрою вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії необхідно подавати документ, який підтверджує статус особи, щодо права на придбання, зберігання і носіння пристроїв. Наприклад: працювати журналістом в штаті засобу масової інформації або ж бути членом громадського формування з охорони громадського порядку та державного кордону, депутатом ВРУ, держслужбовцем, бути працівником правоохоронного органу та суду, або бути їхнім близьким родичем. Усі інші можуть оформити дозвіл на мисливську вогнепальну зброю.

Скрін відповіді на інформаційний запит Суспільного

За інформацією Руслана Стрельбіцького, у 2020 році, видали 3 126 дозволів на придбання, носіння та зберігання мисливської вогнепальної зброї, з яких 1 617 – на придбання та 1 509 – на носіння та зберігання. З них 344 – на придбання нарізної та 1 273 – на придбання гладкоствольної зброї, а також 325 – на носіння та зберігання нарізної та 1 184 – на носіння та зберігання гладкоствольної зброї.

У 2021 році видали 2 734 дозволи на придбання, носіння та зберігання мисливської вогнепальної зброї, з яких на придбання – 1 422 та 1 312 на носіння та зберігання. 332 дозволи стосувались придбання нарізної та 1 090 – придбання гладкоствольної, 318 – носіння та зберігання нарізної та 994 – носіння та зберігання гладкоствольної зброї.

З початку 2022 року поліція видала 216 дозволів на придбання, носіння та зберігання мисливської вогнепальної зброї, серед яких 104 – на придбання та 112 – на носіння та зберігання. З них 27 дозволів – на придбання нарізної та 77 гладкоствольної зброї. Ще 24 дозволи стосувались носіння та зберігання нарізної та 88 носіння та зберігання гладкоствольної зброї.

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