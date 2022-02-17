Тероборона Рівненщини: як комплектують і чим забезпечені підрозділи

У рамках розгортання територіальної оборони на Рівненщині сформували п'ять батальйонів, одну бригаду та регіональне управління ОК "Захід", яке керуватиме вісьмома західними областями, повідомив голова Рівненської ОДА Віталій Коваль. На брифінгу 17 лютого він запевнив, що усі ці підрозділи вже мають визначені місця дислокації й можуть розпочинати роботу.

Про чисельність тероборони

У мирний час штат тероборони України становить десять тисяч військовослужбовців, які уклали контракт із ЗСУ. В умовах надзвичайного стану чи воєнної загрози територіальна оборона має нараховувати до 130 тисяч військових, пояснив Віталій Коваль.

"Бригада та батальйони тероборони області – в стадії формування. На сьогодні вирішені питання з виділенням приміщень для даних суб'єктів. Всі вони вже мають визначені місця дислокації й можуть приступати до роботи. Набір резервістів триває, вже укомплектовано особовим складом на 74%", – повідомив голова ОДА.

Скрин відео Рівненської ОДА Брифінг в ОДА за участю голови Рівненської ОДА Віталія Коваля (по центру) і командира бригади тероборони області Олександра Цися (праворуч)

До тероборони Рівненщини можуть приєднатися як військові, так і цивільні. Останні підписуватимуть контракт на проходження служби в резерві, додав командир бригади територіальної оборони Рівненщини Олександр Цись.

"Резервісти за бажанням можуть укладати контракт від одного до десяти років, військовослужбовці укладають контракт на службу також від одного до десяти, а ті, хто вперше – від трьох до п'яти років", – пояснив він.

Соцгарантії та пільги

Військовослужбовців бригади тероборони забезпечують відповідно до чинного закону, зауважив Олександр Цись. Цими ж правами, з його слів, користуються і резервісти під час навчальних зборів.

"Якщо резервіст проходить програму підготовки протягом року і бере участь навчальних зборах, відвідує всі теоретичні і практичні заняття, то в кінці року йому виплачують премію за виконання програми. Також резервісту за це зараховують рік вислуги і, якщо він має сержантську чи офіцерську посаду, то в порядку проходження служби може отримати чергове звання", – розповів командир бригади тероборони Рівненщини.

Зброя для тероборони

Зброєю і боєприпасами підрозділи тероборони забезпечені, запевнив Олександр Цись. Усе це, з його слів, зберігається на складах у військових частинах, а під час навчань та зборів – у бригаді.

"У разі загострення ситуації чи отримання відповідного розпорядження на доукомплектування частин територіальної оборони визначеним порядком в установлений термін отримується зброя, подається в підрозділи, закріпляється за кожним військовослужбовцем і, відповідно, ставиться на облік в частині", – сказав Олександр Цись.

Коли розпочнуть навчання

Оперативна група тероборони області уже пройшла навчання на Рівненському військовому полігоні, повідомив командир бригади області. На часі – підготовка фахівців на базі навчальних закладів.

"Полтава готує нам зв'язківців, "Десна" – протитанкістів та інших спеціалістів. Є визначений план на навчальний рік, згідно з яким ми будемо відправляти спеціалістів на відповідну допідготовку. Щодо навчальних зборів, то вони заплановані на осінь", – повідомив Олександр Цись.

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