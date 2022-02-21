Стало відомо про стан травмованих у вечірній ДТП в Івано-Франківську

Водії автомобілів, що увечері 20 лютого зіткнулися на вулиці Набережній в Івано-Франківську, перебувають в обласній клінічній лікарні. У чоловіка — травма голови, у жінки — ноги, повідомив Суспільному генеральний директор медзакладу Остап Грищук.
"У чоловіка — забій головного мозку. Його перевели у відділення нейрохірургії. Він — у стабільному стані, з ним усе буде добре. У жінки — закритий перелом гомілки, вона — у травматології", — розповів Остап Грищук.
З його слів, ще один чоловік (пасажир одного з автомобілів) після медичного обстеження пішов додому.
Що відомо
20 лютого приблизно о 22:20 в Івано-Франківську на вулиці Набережній автомобіль Audi A4 зіткнувся з легковиком Volkswagen Passat. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди травмувалися троє дорослих і одна дитина. На Facebook-сторінці Нацполіції в області повідомили, що водії кермували тверезими. За фактом аварії слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України.
Читайте також
- За добу на Франківщині в ДТП травмувалися двоє пішоходів
- На Прикарпатті автомобіль збив 16-річного юнака на пішохідному переході
- На Івано-Франківщині нетверезий водій автомобілем наїхав на двох пішоходів і втік
- На Франківщині поліцейський автомобіль зіткнувся з ВАЗ. Травмувалася 5-річна дитина
- У Ямниці поблизу Івано-Франківська перекинулася вантажівка
Читайте нас у Telegram: головні новини Івано-Франківщини
Станьте частиною Суспільного: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи селища. Надсилайте свої фото, відео та новини і ми опублікуємо їх на діджитал-платформах Суспільного. Пишіть нам на пошту: [email protected]. Користувачі акаунтів Google можуть заповнити форму тут. Ваші історії важливі для нас!