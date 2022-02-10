У селі Ямниця, що поблизу Івано-Франківська, перекинулася вантажівка і перекрила три смуги дороги. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди ніхто не травмувався. Про це Суспільному повідомили у пресслужбі Нацполіції області
Повідомлення про аварію поліцейські отримали об 11:06. На місце події виїхали патрульні та група реагування.
"Попередньо водій вантажівки Renault Premium, який повертав на заправку, перекинувся на бік", — інформують у поліції.
Фура перекрила три смуги дороги, тому рух автомобілів на трасі ускладнений. Зараз його регулюють поліцейські.
На місці ДТП також працювали рятувальники. На Facebook-сторінці управління Держслужби з надзвичайних ситуацій в області повідомили, що з бака вантажівки витікало пальне. Надзвичайники змили його з проїзної частини дороги.
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