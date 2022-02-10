logo logo
Поблизу Івано-Франківська перекинулася вантажівка
Регіони

Поблизу Івано-Франківська перекинулася вантажівка

Ольга Клим
·
·
Поблизу Івано-Франківська перекинулася вантажівка Фото: Facebook/Держслужба з надзвичайних ситуацій

У селі Ямниця, що поблизу Івано-Франківська, перекинулася вантажівка і перекрила три смуги дороги. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди ніхто не травмувався. Про це Суспільному повідомили у пресслужбі Нацполіції області

Повідомлення про аварію поліцейські отримали об 11:06. На місце події виїхали патрульні та група реагування.

"Попередньо водій вантажівки Renault Premium, який повертав на заправку, перекинувся на бік", — інформують у поліції.

Поблизу Івано-Франківська перекинулася вантажівкаФото: Facebook/Держслужба з надзвичайних ситуацій

Фура перекрила три смуги дороги, тому рух автомобілів на трасі ускладнений. Зараз його регулюють поліцейські.

На місці ДТП також працювали рятувальники. На Facebook-сторінці управління Держслужби з надзвичайних ситуацій в області повідомили, що з бака вантажівки витікало пальне. Надзвичайники змили його з проїзної частини дороги.

Читайте також

Читайте нас у Telegram: головні новини Івано-Франківщини

Станьте частиною Суспільного: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи селища. Надсилайте свої фото, відео та новини і ми опублікуємо їх на діджитал-платформах Суспільного. Пишіть нам на пошту: [email protected]. Користувачі акаунтів Google можуть заповнити форму тут. Ваші історії важливі для нас!

Категорії
РозслідуванняПолітикаЕкономікаКультураСвітСпортВідеоПодіїТоп дняПриродаРегіониСтильДітиНаукаТехнологіїУрбаністикаЇжаДомашні твариниЛюди