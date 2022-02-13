На Івано-Франківщині поліцейський автомобіль зіткнувся з легковиком. Внаслідок аварії травмувалася 5-річна дитина. Про це Суспільне інформують у пресслужбі обласної поліції.
Дорожньо-транспортна пригода сталася ввечері 12 лютого у селі Гвізд Надвірнянської територіальної громади. Як йдеться у повідомленні, водій на службовому автомобілі Mitsubishi Outlander виїхав на виклик щодо домашнього насильства. Коли водій розвертав автівку, то зіткнувся з автомобілем ВАЗ 2106.
У поліції повідомили, що через зіткнення 5-річну дитину госпіталізували у Надвірнянську районну дитячу лікарню. Директор медзакладу Іван Бізіля кореспондентці Суспільного розповів, що стан хлопчика — середньої важкості.
"У нього — закрита черепно-мозкова травма, забій м'яких тканин. Страшного нічого, але ще знаходиться у лікарні на спостереженні. В якому стані він поступив, у такому стані й залишається", — розповів Іван Бізіля.
Поліцейські також перевірили водіїв на стан алкогольного сп'яніння — обоє були тверезими.
На винуватця аварії поліцейські склали адміністративний протокол за ст. 124 КУпАП, а відомості зареєстрували в єдиний облік.
Читайте також
- У Ямниці поблизу Івано-Франківська перекинулася вантажівка
- Нетверезий водій та двоє травмованих: що відомо про нічну ДТП в Івано-Франківську
- Авто відкинуло в будинок. В Івано-Франківську у ДТП травмувався чоловік, ще три автівки — пошкоджені
Читайте нас у Telegram: головні новини Івано-Франківщини
Станьте частиною Суспільного: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи селища. Надсилайте свої фото, відео та новини і ми опублікуємо їх на діджитал-платформах Суспільного. Пишіть нам на пошту: [email protected]. Користувачі акаунтів Google можуть заповнити форму тут. Ваші історії важливі для нас!