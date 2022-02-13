На Івано-Франківщині поліцейський автомобіль зіткнувся з легковиком. Внаслідок аварії травмувалася 5-річна дитина. Про це Суспільне інформують у пресслужбі обласної поліції.

Дорожньо-транспортна пригода сталася ввечері 12 лютого у селі Гвізд Надвірнянської територіальної громади. Як йдеться у повідомленні, водій на службовому автомобілі Mitsubishi Outlander виїхав на виклик щодо домашнього насильства. Коли водій розвертав автівку, то зіткнувся з автомобілем ВАЗ 2106.

У поліції повідомили, що через зіткнення 5-річну дитину госпіталізували у Надвірнянську районну дитячу лікарню. Директор медзакладу Іван Бізіля кореспондентці Суспільного розповів, що стан хлопчика — середньої важкості.

"У нього — закрита черепно-мозкова травма, забій м'яких тканин. Страшного нічого, але ще знаходиться у лікарні на спостереженні. В якому стані він поступив, у такому стані й залишається", — розповів Іван Бізіля.

Поліцейські також перевірили водіїв на стан алкогольного сп'яніння — обоє були тверезими.

На винуватця аварії поліцейські склали адміністративний протокол за ст. 124 КУпАП, а відомості зареєстрували в єдиний облік.

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