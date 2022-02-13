На Івано-Франківщині водій автомобілем наїхав на двох жінок та втік. Травмованих госпіталізували у лікарню. Про це повідомляють на Facebook-сторінці обласної поліції.

Аварія сталася у селі Хом'яківка Гвіздецької територіальної громади 12 лютого о 22:50. Як йдеться у дописі, водій на невідомому автомобілі наїхав на 44-річну та 57-річну жительок села та втік. Жінок госпіталізували у лікарню.

Медичний директор Коломийської центральної лікарні Віктор Бойко кореспондентці Суспільного розповів, в лікарню жінок привезли о 23:25. Обидві — у стабільному стані.

"44-річна травмована перебуває у реанімації. У реанімацію її взяли через те, що вона була без свідомості. Медики підозрювали, що у неї — важчі травми. Але пізніше жінка отямилася. У неї — забій м'яких тканин, струс головного мозку. Я думаю, що зараз її переведуть. Інша жінка перебуває у травматології, вона має перелом ключиці, струс головного мозку", — розповів медик.

Фото: Facebook/Поліція Івано-Франківської області Водій невідомого авто наїхав на двох жінок

За годину після ДТП поліцейські знайшли ймовірного винуватця аварії. Ним виявився 31-річний житель Заболотівської тергромади. Чоловік керував мікроавтобусом Mercedes-Benz Vito. Автомобіль поліцейські знайшли в полі поблизу місця, де сталася дорожньо-транспортна пригода.

Фото: Facebook/Поліція Івано-Франківської області Автомобіль винуватця аварії поліцейські знайшли у полі неподалік місця, де сталася ДТП

Поліцейські також перевірили водія на стан алкогольного сп'яніння. З'ясувалося, що чоловік був нетверезим — 0,6 проміле алкоголю у крові, повідомили у поліції.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України.

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