В Івано-Франківську внаслідок ДТП травмувалися троє дорослих і одна дитина

20 лютого приблизно о 22:20 в Івано-Франківську на вулиці Набережній автомобіль Audi A4 зіткнувся з легковиком Volkswagen Passat. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди травмувалися четверо людей. Їх госпіталізували до лікарень. Про це Суспільне інформують в управлінні з питань цивільного захисту облдержадміністрації.

Як йдеться у дописі, 27-річна водійка з Івано-Франківська автомобілем Audi A4 зіштовхнулася із зустрічним авто Volkswagen Passat. Ним кермував 20-річний місцевий житель.

Фото: Telegram-чат 112

До місця події вирушили рятувальники Держслужби з надзвичайних ситуацій в області та міської аварійно-рятувальної служби "МАРС". Вони змили паливо з проїзної частини дороги та від'єднали клеми акумуляторних батарей легковиків.

Фото: Facebook/Держслужба з надзичайних ситуацій в області

Внаслідок аварії обох водіїв і 28-річного пасажира Audi із травмами ушпиталили в Івано-Франківську обласну клінічну лікарню.

Фото: Telegram-чат 112

17-річну пасажирку Volkswagen госпіталізували в обласну дитячу клінічну лікарню.

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