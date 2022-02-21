В Івано-Франківську внаслідок ДТП травмувалися троє дорослих і одна дитина

20 лютого приблизно о 22:20 в Івано-Франківську на вулиці Набережній автомобіль Audi A4 зіткнувся з легковиком Volkswagen Passat. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди травмувалися четверо людей. Їх госпіталізували до лікарень. Про це Суспільне інформують в управлінні з питань цивільного захисту облдержадміністрації.
Як йдеться у дописі, 27-річна водійка з Івано-Франківська автомобілем Audi A4 зіштовхнулася із зустрічним авто Volkswagen Passat. Ним кермував 20-річний місцевий житель.
До місця події вирушили рятувальники Держслужби з надзвичайних ситуацій в області та міської аварійно-рятувальної служби "МАРС". Вони змили паливо з проїзної частини дороги та від'єднали клеми акумуляторних батарей легковиків.
Внаслідок аварії обох водіїв і 28-річного пасажира Audi із травмами ушпиталили в Івано-Франківську обласну клінічну лікарню.
17-річну пасажирку Volkswagen госпіталізували в обласну дитячу клінічну лікарню.
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