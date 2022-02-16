На Прикарпатті автомобіль збив 16-річного юнака на пішохідному переході

15 лютого у місті Долина, що на Івано-Франківщині, автомобіль Chevrolet Matiz збив 16-річного хлопця, який йшов пішохідним переходом. Його з травмами госпіталізували у медзаклад.

Про це Суспільне інформують в управлінні з питань цивільного захисту облдержадміністрації.

За кермом автомобіля перебувала 48-річна жителька села Оболоння Долинської територіальної громади.

"Автомобіль Chevrolet Matiz наїхав на пішохода, який рухався нерегульованим пішохідним переходом. У результаті дорожньо-транспортної пригоди травмувався 16-річний місцевий житель", — інформують в управлінні.

Хлопця госпіталізували у Долинську багатопрофільну лікарню.

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