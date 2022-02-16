На Прикарпатті автомобіль збив 16-річного юнака на пішохідному переході

15 лютого у місті Долина, що на Івано-Франківщині, автомобіль Chevrolet Matiz збив 16-річного хлопця, який йшов пішохідним переходом. Його з травмами госпіталізували у медзаклад.
Про це Суспільне інформують в управлінні з питань цивільного захисту облдержадміністрації.
За кермом автомобіля перебувала 48-річна жителька села Оболоння Долинської територіальної громади.
"Автомобіль Chevrolet Matiz наїхав на пішохода, який рухався нерегульованим пішохідним переходом. У результаті дорожньо-транспортної пригоди травмувався 16-річний місцевий житель", — інформують в управлінні.
Хлопця госпіталізували у Долинську багатопрофільну лікарню.
Читайте також
- На Івано-Франківщині нетверезий водій автомобілем наїхав на двох пішоходів і втік
- На Франківщині поліцейський автомобіль зіткнувся з ВАЗ. Травмувалася 5-річна дитина
- У Ямниці поблизу Івано-Франківська перекинулася вантажівка
Читайте нас у Telegram: головні новини Івано-Франківщини
Станьте частиною Суспільного: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи селища. Надсилайте свої фото, відео та новини і ми опублікуємо їх на діджитал-платформах Суспільного. Пишіть нам на пошту: [email protected]. Користувачі акаунтів Google можуть заповнити форму тут. Ваші історії важливі для нас!