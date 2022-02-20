Упродовж вечора 19 лютого на Івано-Франківщині в дорожньо-транспортних пригодах травмувалися двоє пішоходів. Обох госпіталізували до лікарень. Про це Суспільне інформують в управлінні з питань цивільного захисту облдержадміністрації.
Перша аварія трапилася о 19:00 у селищі Делятин Надвірнянського району. Водій автомобілем Toyota RAV4 наїхав на 46-річного місцевого жителя, який переходив дорогу у невстановленому місці. Чоловіка ушпиталили до Надвірнянської центральної районної лікарні.
Інша ДТП сталася о 20:00 у селі Бабухів Рогатинської тергромади. 34-річний водій зі Львова автомобілем збив 41-річного місцевого жителя — він перетинав проїзну частину дороги поза "зеброю". Травмованого чоловіка госпіталізували в Рогатинську центральну районну лікарню.
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