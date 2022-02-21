На Івано-Франківщині за добу медики виявили 126 нових випадків COVID-19

Упродовж 20 лютого на Прикарпатті медики зафіксували 126 нових випадків COVID-19. Про це на Facebook-сторінці Івано-Франківського обласного центру контролю та профілактики хвороб.

Недугу медпрацівники виявили у 72 жителів Івано-Франківського, 26 — Коломийського, 21 — Косівського, шести — Калуського та одного — Верховинського районів. Жодного випадку захворювання медики не зафіксували у мешканців Надвірнянського району. Від початку пандемії COVID-19 медпрацівники зареєстрували у 180 662 прикарпатців.

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На Івано-Франківщині впродовж 20 лютого медики не зафіксували жодного летального випадку з коронавірусом. Від початку пандемії в області з підтвердженим діагнозом COVID-19 померли 3 442 людини.

Одужання від коронавірусної хвороби за добу медпрацівники підтвердили 1 434 прикарпатцям. Загалом COVID-19 подолали 149 277 жителів області.

За добу 20 лютого в Україні медики виявили 13 562 нові підтверджені випадки COVID-19. Летальних — 127.

Що відомо

З 24 січня Івано-Франківщина перейшла у "червону" карантинну зону. Таке рішення ухвалили 21 січня на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

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