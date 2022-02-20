Польща скликає спецзавдання ОБСЄ через загострення на Донбасі

Польща ініціює проведення спеціального засідання постійної ради Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) через загострення на Донбасі.

Про це у Twitter повідомив постійний представник Польщі в ОБСЄ Адам Халачинський.

"На вимогу України Польща скличе позачергове засідання постійної ради ОБСЄ", — написав він.

Постпред зазначив, що запросив на позачергове засідання спеціального представника чинного голови ОБСЄ в Україні Мікко Кіннунена та голову Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Яшара Халіта Чевіка.

Що відомо

Президент США Джо Байден 20 лютого збере засідання Ради національної безпеки Білого дому у зв'язку із загрозою вторгнення Росії в Україну.

19 лютого президент Володимир Зеленський та його французький колега Еммануель Макрон домовилися про скликання Тристоронньої контактної групи (ТКГ) для деескалації ситуації на Донбасі та встановлення режиму "тиші". Однак Росія вже двічі відмовилась від зустрічі ТКГ.

Президент Володимир Зеленський доручив МЗС України скликати міжнародні консультації держав-підписантів Будапештського меморандуму, який гарантував Україні безпеку в обмін на відмову від ядерної зброї. У МЗС заявили, що відмова РФ від цих консультацій не повинна завадити їх проведенню.

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