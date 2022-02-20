У Кропивницькому вшанували пам’ять Героїв Небесної Сотні

У Кропивницькому хвилиною мовчання та покладанням квітів вшанували пам’ять Героїв Небесної Сотні, відслужили панахиду. За підрахунками Суспільного на площу Героїв Майдану прийшли близько двох сотень містян.

Вшанування розпочали біля пам’ятної дошки Герою України Віктору Чміленку на будівлі обласної адміністрації. Очільники міста та області, керівники силових структур і духовенство поставили запалені лампадки, після чого перейшли до пам’ятного знаку Героям Небесної Сотні на центральній площі Кропивницього.

Суспільне Кропивницький

Після хвилини мовчання містяни поклали до пам’ятного знаку квіти та запалені лампадки.

Суспільне Кропивницький

Під час єдиної промови під час вшанування членкиня ради обласного осередку Всеукраїнського об’єднання "Майдан" Інга Дуднік закликала українців до єднання.

"Тим, хто стояв на Майдані шкода, що минуло вісім років, а того, хто стріляв у Віктора Чміленка та інших Героїв, не ідентифікували, не знайшли і не покарали. Не покарали й тих, хто віддавав накази стріляти. Годі сподіватися на суд людський, будемо сподіватися на суд Божий. Біля наших кордонів досі ворог. Ми маємо ідентифікувати себе як нація і розуміти, що тільки єднання допоможе нам зупинити цю навалу. Таке єднання було на Майдані".

Суспільне Кропивницький Виступ Інги Дуднік

Суспільне Кропивницький Панахида

Тривало вшанування 40 хвилин.

Що відомо

"Небесна Сотня" — прийнята в Україні збірна назва загиблих протестувальників, які мали безпосередній стосунок до ідеї та акції Євромайдану (Революції гідності) у грудні 2013 — лютому 2014 року. Пам'ятний День Героїв Небесної Сотні відзначають 20 лютого.

Віктор Іванович Чміленко народився 4 лютого 1961 у місті Бобринець Кіровоградської області. Український фермер, громадський активіст, учасник Євромайдану. Загинув від кулі снайпера 20 лютого 2014 року. 24 лютого 2014 року на честь Віктора Чміленка перейменували одну з центральних вулиць міста Кіровоград, нині – Кропивницький.

Всеукраїнське об'єднання "Майдан" – позапартійна громадська організація прихильників та учасників Євромайдану для набуття організаційних форм боротьби. 22 грудня 2013 року народне віче на Євромайдані у Києві ухвалило резолюцію про створення загальнонаціональної організації Народне об'єднання "Майдан" з метою поглиблення, розширення та подальшої координації діяльності Євромайдану.

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