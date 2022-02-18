"Ангели пам'яті": у Кропивницькому вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні

У Кропивницькому вшанували загиблих Героїв Небесної Сотні. Сто сім паперових янголів пам'яті, за кількістю загиблих учасників Революції Гідності, зробили містяни під час майстеркласів. Їх розмістили на ялинах на площі перед будівлею міської ради та облдержадміністрації, розповіла Суспільному координаторка акції Ганна Осіпова.

До акції "Ангели пам'яті" долучилися учасники Революції Гідності, школярі, працівники музею мистецтв. Промов не було. Тривала акція пів години. За даними начальника обласного управління комунікацій з громадськістю Віталія Останнього, участь в ній взяли 300 людей.

У Кропивницькому на площі Герої Майдану містяни планують зібратись 20 лютого. В цей день 2014 року від кулі снайпера загинув фермер з села Борисівка Бобринецької громади Герой України Віктор Чміленко.

Суспільне Кропивницький

Суспільне Кропивницький

Суспільне Кропивницький

Що відомо

День Героїв Небесної Сотні — пам'ятний день, що відзначають в Україні 20 лютого на вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам'яті Героїв Небесної Сотні. Пам'ятний день встановили указом президента України 11 лютого 2015 року.

Цього дня 2014 року під час Революції Гідності на вулиці Інститутська у Києві силові підрозділи розстрілювали протестувальників. Всього за день було до ста жертв, яких назвали ”Небесною Сотнею”. О 22:17 Верховна Рада ухвалила постанову "Про засудження застосування насильства, яке призвело до загибелі мирних громадян України”, низка представників влади заявили про перехід на бік народу.

Тиху акцію “Ангели пам‘яті” вшанування Героїв Небесної Сотні ініціювала співачка і ведуча Анжеліка Рудницька 2014 року.

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