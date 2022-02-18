У Кропивницькому, в обласному краєзнавчому музеї, відбувся вечір пам’яті Героя України, Героя Небесної Сотні Віктора Чміленка. За підрахунками Суспільного, його учасниками стали три десятка людей, серед яких – учасники Євромайдану, представники місцевої влади та громадських організацій.

Пам’ять загиблих на Майдані вшанували хвилиною мовчання, слово мали голова обласної адміністрації Марія Чорна, учасниця проєкту Українського інституту національної пам’яті "Майдан: усна історія" Світлана Проскурова, вдова загиблого 2015 року під Дебальцевим підполковника Володимира Степанка, голова громадської "Єдина родина Кропивниччини" Олена Степанок, побратим Віктора Чміленка Олексій Цокалов, поетеси Олена Трибуцька та Олена Надутенко.

Кіровоградський обласний краєзнавчий музей Хвилина мовчання

Олена Степанок передала до фондів музею інформаційні листівки та агітматеріали з Майдану, які належали її чоловіку.

Кіровоградський обласний краєзнавчий музей Олена Степанок (праворуч)

Олексій Цоколов поділився спогадами про події 2014 року у Кіровограді, нині – Кропивницький, та Києві. Сказав, що йому не вистачає порад та щирості друга (Віктора Чміленка – ред.).

"Хочу попросити вас посміхатись, щоб не сталось. Не сміятись, не насміхатись, а посміхатись. Чміль нас бачить. Чміль посміхається".

Кіровоградський обласний краєзнавчий музей Олексій Цокалов

Завершився вечір пам’яті, який тривав півтори години, переглядом документального фільму "Чміль", в якому йдеться про життя та смерть Віктора Чміленка.

Що відомо

Віктор Іванович Чміленко народився 4 лютого 1961 у місті Бобринець Кіровоградської області. Український фермер, громадський активіст, учасник Євромайдану. Загинув від кулі снайпера 20 лютого 2014 року. 24 лютого 2014 року на честь Віктора Чміленка перейменували одну з центральних вулиць міста Кіровоград, нині – Кропивницький.

"Небесна Сотня" — прийнята в Україні збірна назва загиблих протестувальників, які мали безпосередній стосунок до ідеї та акції Євромайдану (Революції гідності) у грудні 2013 — лютому 2014 року. Пам'ятний День Героїв Небесної Сотні відзначають 20 лютого.

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