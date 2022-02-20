МАУ розпочала продаж квитків до Європи через скасування рейсів Lufthansa

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" розпочала продаж квитків до Мюнхена та Женеви, щоб забезпечити безперебійне авіасполучення, яке тимчасово призупинила німецька Lufthansa Group з України. Також планується запустити додаткові рейси до Європи.

Про це повідомила пресслужба Міністерства інфраструктури.

"19 лютого компанія Lufthansa Group ухвалила рішення про тимчасове припинення авіаперевезень до Києва та Одеси. Обмеження запроваджуються на період з 21 по 28 лютого", — поінформували в міністерстві.

Зазначається, що 20 лютого ще будуть здійснюватися окремі рейси з Києва та Одеси. При цьому рейси зі Львова та у Львів зберігаються у звичному режимі.

Для забезпечення безперебійного авіасполучення у Мінінфраструктури запропонували, щоб компанія Lufthansa передала можливість перевезення пасажирів за її маршрутами першочергово компаніям-членам Star Alliance та іншим партнерам. Також міністерство веде перемовини з українськими авіаперевізниками щодо можливості запуску додаткових рейсів на маршрути, які не може виконувати Lufthansa Group.

Що відомо

19 лютого кілька міжнародних авіаперевізників заявили про тимчасове припинення польотів до України на тлі можливого вторгнення Росії. Зокрема, таке рішення ухвалили німецька Lufthansa, швейцарська Swiss Airlines та австрійська Austrian Airlines .

18 лютого авіакомпанія Wizz Air відклала до травня старт рейсів за 16 напрямками з України. Це стосується рейсів з Києва, Львова, Харкова та Одеси.

Українська авіакомпанія Bees Airline скасувала рейси "Одеса-Прага та "Одеса-Київ" на 17 лютого.

12 лютого нідерландська авіакомпанія KLM повідомила про призупинення польотів до України через загрозу російського вторгнення.

Кілька десятків країн світу рекомендували своїм громадянам не їздити до України або залишити її територію через загрозу вторгнення Росії.

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