Черкасці вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні

20 лютого в Черкасах відзначають День Героїв Небесної Сотні. З цієї нагоди містяни, представники громадської, духовенства, влади та військовослужбовці, зібралися біля пам’ятника Борцям за волю України.

Хвилиною мовчання вшанували пам'ять тих, хто, загинув на Майдані в Києві під час масових розстрілів у грудні 2013 — лютому 2014 року, а також тих, хто помер згодом від травм і поранень.

Суспільне Черкаси Вшанування Героїв Небесної Сотні

Священники провели спільний молебень за загиблими учасниками Євромайдану.

Суспільне Черкаси Молебень за загиблими

Суспільне Черкаси

Суспільне Черкаси Владика Іоан на молебні біля пам'ятника Борцям за волю України

За словами першого заступника голови Черкаської обласної державної адміністрації Галини Колосюк, пам’ять об’єднує у боротьбі за мир і перемогу.

Суспільне Черкаси Перший заступник голови Черкаської облдержадміністрації Галина Колосюк

"Саме пам’ять робить нас сильнішими. І ми маємо докласти максимум зусиль, щоб жертви наших Героїв не були марними. Вічна слава полеглим Героям! Слава Україні!"— сказала Галина Колосюк.

Заступник міського голови Черкас Павло Валенчук розповів, що події Революції Гідності змінили "обличчя" України, самоусвідомлення людей.

Суспільне Черкаси Заступник міського голови Черкас Павло Валенчук

"Події змінили наше самоусвідомлення, змінили розуміння того, хто ми, за що боремося і проти чого стоїмо. Якого світла прагнемо і якій темряві ми готові протистояти. І сьогодні, згадуючи полеглих Героїв, пам’ятаймо їх і живімо гідно. Нехай Господь збереже нас всіх і пошле нашій країні мир", — сказав він, звертаючись до присутніх.

Комендантка наметового містечка від Черкащини на київському Євромайдані Тетяна Богомол прийшла вшанувати пам’ять земляків. Вона згадала про свою участь у Євромайдані та перші три смерті 22 січня.

"Я поїхала на Майдан 21 листопада для того, щоб підтримати наших студентів і вибороти нашу незалежність, спокійне життя, яким живуть люди в Європі. Повезла групу на два дні і залишилася там на три з половиною місяці. Виїхали звідти третього березня. Те єднання людей, яке було, дало зрозуміти владі, що люди можуть стояти до смерті. І перші три смерті були 22 січня", — згадала жінка.

Суспільне Черкаси Тетяна Богомол

Вона розповіла, чим займалися земляки на Майдані в Києві, яку допомогу надавали одне одному.

"Всі наші райони звозили людей поетапно. Я тоді керувала штабом. Було багато завдань. Наші люди охороняли периметр майданівського містечка, ходили в дозори. Вони ходили на чергування в лікарні. На другому поверсі лікарні були "беркутівці", а на третьому були наші хлопці. Люди, які загинули, не знали, що йдуть на смерть", — розповіла Тетяна Богомол.

Присутні поклали квіти до пам’ятника Борцям за волю України, біля підніжжя якого на одній із брил викарбувана посвята Героям Небесної Сотні.

Суспільне Черкаси Покладання квітів до пам'ятника Борцям за волю України

Суспільне Черкаси

Суспільне Черкаси

Суспільне Черкаси Черкасці вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні

На деревах учасники події розвісили паперових янголів.

Суспільне Черкаси Паперові янголи

Що відомо

Цього дня 2014 року під час Революції Гідності на Інститутській вулиці у Києві силові підрозділи розстрілювали протестувальників.

За даними Українського інституту національної пам’яті, всього за день була сотня жертв. Їх назвали "Небесною Сотнею".

У Черкасах Євромайдан стояв три місяці з 22 листопада 2013 до 25 лютого 2014 року, коли голова обласної адміністрації Сергій Тулуб написав заяву про звільнення.

Серед Героїв Небесної Сотні — семеро черкащан: Максим Горошишин (с. Грушківка, Кам’янський район), Юрій Паращук (м. Тальне), Юрій Пасхалін (с. Носачів, Смілянський район), Андрій Саєнко (м. Сміла), Віктор Чернець (с. Подібна Маньківський район), Віталій Смоленський (с. Фурманівка, Уманський район) та Василь Сергієнко (м. Корсунь-Шевченківський).

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