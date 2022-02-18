У Черкасах вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні

У Черкасах на площі Слави містяни вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні. Повідомила кореспондентка Суспільного Оксана Швед з місця події.

Вшанування проходило біля Меморіалу борцям за волю і свободу України. Участь у заході також взяли представники громадськості, духовенства, рятувальники та військовослужбовці.

Священники провели спільний молебень за загиблими воїнами.

"Сьогодні ми вшановуємо героїв, які поруч із нами жили і зараз перебувають разом із нами духом. Згадуючи їх молитвою, ми доводимо, що готові довести до кінця їх переможну справу. Бо, певне, це було їхнє найбільше бажання", — сказав отець Іоан.

Суспільне Черкаси

На вшанування прийшов Микола Вергай, батько загиблого черкасця Віталія Вергая:

"Його загибель і загибель його друзів для нас проходить кривавою раною в серці. Нам тяжко, але ми розуміємо, що це все було недарма. Свого часу я говорив із ним про це і він мені сказав, що хоче жити у справедливій державі, яка б ставилася до нас, як до своїх дітей. Я досі пам'ятаю ці слова, таке не забувається".

Суспільне Черкаси

"У лютому 2015 року на фронті було багато загиблих. Але сьогодні, згадуючи їх, ми не будемо плакати, бо ворог стоїть на кордонах нашої країни. І ми будемо об'єднуватися, щоб захищати її", — прокоментувала дружина загиблого ветерана АТО Олена Ложешнікова.

Суспільне Черкаси

Суспільне Черкаси

Суспільне Черкаси

Що відомо

Цього дня 2014 року під час Революції Гідності на Інститутській вулиці у Києві силові підрозділи розстрілювали протестувальників.

За даними Українського інституту національної пам’яті, всього за день була сотня жертв. Їх назвали «Небесною Сотнею».

У Черкасах Євромайдан стояв три місяці з 22 листопада 2013 до 25 лютого 2014 року, коли голова обласної адміністрації Сергій Тулуб написав заяву про звільнення.

Серед Героїв Небесної Сотні - семеро черкащан: Максим Горошишин (с. Грушківка, Кам’янський район), Юрій Паращук (м. Тальне), Юрій Пасхалін (с. Носачів, Смілянський район), Андрій Саєнко (м. Сміла), Віктор Чернець (с. Подібна Маньківський район), Віталій Смоленський (с. Фурманівка, Уманський район) та Василь Сергієнко (м. Корсунь-Шевченківський).

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