В Умані на Черкащині зустрілися машини дорожників, які взяли участь в "Автопроїзді єдності". Учасники привезли прапори зі сходу та заходу України, які один одному передавали у кожній області, та з'єднали.

Про це повідомила власна кореспондентка Суспільного Оксана Швед з місця події.

За словами речника Служби автодоріг області Юрія Дубрави, автомобілі стартували паралельно у Стрия на Львівщині та Покровська на Донеччині, рухаючись назустріч одна одній.

"У День єднання в Україні організували "Автопроїзд єдності". Близько 30 машин українських дорожників вирушили назустріч з Львівської і Донецької області найдовшою дорогою України М-30 та зустрілися в Умані Черкаської області", — розповів Юрій Дубрава.

За словами речника, машини з Львівської області їхали в Івано-Франківську, далі в Тернопільську, Хмельницьку, Вінницьку та Черкаську. Із Донецької області вони їхали до Дніпропетровської, Кіровоградської і також в Черкаси.

"В Умані всі зустрілися і відбулось символічне об'єднання сходу та заходу України", — пояснив Юрій Дубрава.

Першими, о 15:20 приїхала автоколона зі сходу.

Суспільне: Черкаси

Учасники передали прапор.

Суспільне: Черкаси

І виконали гімн України.

Суспільне: Черкаси

Прапор на межі Кіровоградської та Черкаської областей прийняв працівник Служби автомобільних доріг Черкаської області Віктор Стасійович.

Суспільне: Черкаси Віктор Стасійович

О 16-й прибула колона із заходу.

Суспільне: Черкаси

Суспільне: Черкаси

Суспільне: Черкаси Зв'язали прапори

Суспільне: Черкаси Зв'язані прапори передали у Службу автодоріг Черкаської області

Зі слів Юрія Дубрави, в акції взяли участь близько 30 машин. Протяжність маршруту, який проїхали учасники, становить близько 1 200 кілометрів.

"В Умані ми вирішили зробити символічне об'єднання сходу і заходу України, поєднавши прапори. Ці прапори ми передамо на зберігання в Укравтодор", — розповів речник.

Що відомо

У 2021 році флагманським проєктом Укравтодору став новий маршрут М-30 Стрий – Ізварине завдовжки близько 1400 кілометрів, який назвали Дорогою Єдності.

16 лютого о 15 годині в серці країни, у місті Умань, ми зустрінемо два державних прапори із західної та східної області та символічно сполучаємо їх на Дорозі Єдності.

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