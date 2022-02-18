"Він — наша совість": у Черкасах вшанували пам'ять ветерана АТО Сергія Амброса

У Долині троянд черкасці вшанували пам'ять загиблого ветерана АТО Сергія Амброса. Цього року минає сім років з дня його смерті під час боїв за селище Широкине.

Традиційно, друзі та побратими Сергія зібрались на вечір пам’яті. Пам’ятне вогнище та смолоскипи запалили у Долині троянд та згадали Сергія за чаюванням у молодіжному просторі "Ambros Hub", який побратими відкрили та назвали на його честь кілька років тому.

Друзі Сергія розповіли: хлопець мріяв зробити спорт та активне дозвілля доступним для молоді, пропагував українські ідеї, і з початком російської агресії пішов добровольцем у складі першої черкаської десятки до тоді ще батальйону "Азов".

Суспільне Черкаси

"Для мене це традиція. Сюди я приходжу щороку, щоб згадати Сергія. Ці дати, 18-20 лютого, як спогади про Майдан. Також збіглося, що 18 лютого вбили Сергія Амброса. Тому тепер цей день для мене — день пам’яті за моїм добрим знайомим",— розповів знайомий Сергія Денис Гайда.

За його словами, раніше вони часто бачились на футбольних матчах, політичних акціях та на черкаському Майдані.

"Він був політично свідомою людиною, тому в мене не було подиву, коли він поїхав воювати. У нього був особливий дух, він був начитаним, мав сильний характер. Сергій для нас є символом, тому у Черкасах є проєкт «Ambros Hub» та спортивний зал імені Сергія. І чому першим був спортивний зал, тому що раніше ми з ним займались у залі цього ж приміщення, але поверхом нижче. Тому для мене «Ambros Hub» та «AmbrosCrossFight» — втілення вдячності, поваги до нього та свідчення його героїчного вчинку", — розповів Денис Гайда.

Суспільне Черкаси

На вшанування щороку приходить черкащанин Василь Бабак:

"Прийшов вшанувати пам'ять Сергія. Я знаю його батьків, вони виховали хорошого хлопця. Для мене важливо прийти та вшанувати його, оскільки зараз ми воюємо з Росією. Сергій пішов добровольцем на війну фактично без зброї і я вважаю, що це подвиг. Важливо пам'ятати всіх героїв".

"Він загнув за вільний Маріуполь, Харків, Черкаси, за вільну Україну. Сьогодні взірцевою поведінкою кожного з нас ми можемо показати, що загинув Сергій недарма. Якщо буде повномасштабна війна, кожному з нас доведеться піти воювати. Тому він є нашою совістю", — зазначив друг Сергія Дмитро Кухарчук.

Батько ветерана Сергій Амброс подякував всім присутнім за те, що не забувають подвиг сина:

"Дуже важко говорити про це, особливо батькам. Дякуємо, що приходите вшановувати пам’ять. Поки ми шануємо наших героїв, ми не втратимо наші цінності".

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Що відомо

Сергій Амброс народився в Черкасах 16 травня 1990 року. Закінчив міську гімназію №31 та Черкаський державний технологічний університет.

Сергій Амброс брав участь у Революції гідності, а в червні 2014 року пішов на фронт.

18 лютого 2015 року Сергія Амброса було смертельно поранено під час мінометного обстрілу в місті Широкине.

"Для нього Україна, держава, рідна мова, звичаї та традиції були не просто словами. Інколи самі дивувалися: ми звичайна черкаська родина, інженери, а в нього така сила переконань – він був справжнім українцем! Таким, очевидно, із Божої волі народився", — розповіла мама Сергія Тетяна Амброс.

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