"На Інститутській поцілив снайпер": спогади про Героя Небесної Сотні з Черкащини

Житель Тального, що на Черкащині, Юрій Паращук загинув від кулі снайпера на Інститутській 20 лютого 2014 року. Герої Небесної Сотні — так називають 105 людей, які віддали своє життя за Революцію гідності 2013 – 2014 років, серед них і черкащанин, розповів Суспільному черкаський історик Сергій Шамара.

Вісім років тому на вулиці Інститутська в Києві розстріляли громадян, які вийшли на мирний протест проти режиму президента Януковича. Розстріли почалися 18 лютого. На Майдані силовики вбили 105 людей, яких згодом назвали Героями Небесної Сотні.

Старша сестра Юрія Інна Паращук показала журналістам Суспільного родинну садибу. На місці старої бабиної хати збудували новий дім. Біля батьківської хати росте яблуневий сад.

Суспільне Черкаси Старша сестра Юрія Інна Паращук

"Юра посадив яблуню, вона почала гинути. А з коріння чи із насіння виріс новий пагін. Отакі живі згадки! ", – розповіла жінка.

Пригадала, як гралися малими на подвір’ї: "Ми гралися навколо хати. Ми бігали тут. Тоді були тільки підмурки одні, коли ми росли".

За словами однокласника Дмитра Литвинюка, в сім’ї Паращуків виховували четверо дітей – трьох доньок та сина. Юрій був третім.

Суспільне Черкаси Однокласник Дмитро Литвинюк

"Корови пасли разом, гуляли разом, каталися на санках, на лижах. Минуло все дитинство. Він був нормальним сільським хлопцем. Батьки мали господарство. Проста людина", – розповів Дмитро.

З Тального чоловік переїхав до Києва, потім до Харкова. Працював столяром, їздив на заробітки. В грудні 2013 вирушив на Майдан разом з однодумцями – харків’янами, сказав однокласник.

За його словами, востаннє він бачив Юрія перед війною.

"Він до мене прийшов із дружиною, попили кави, поспілкувалися. Каже: приїду восени. А потім почалося заворушення, та й так вийшло, що після того я його не бачив, вже на похороні", – пригадав Дмитро Литвинюк.

Інна дізналася про смерть брата вдома, коли доглядала за хворою мамою.

"Вона лежача після інсульту тоді була, тільки починала рухатися. Я пішла в іншу кімнату через весь будинок і не стримала пориву того відчаю, болю. Я не витримала і почала кричати на всю хату. Вона летіла, відчувши, що я не витримала, наче прокинулася", – розповіла жінка.

Застрелили Юрія 20 лютого, поховали в Тальному. На його честь встановили меморіальну дошку на стіні школи, де навчався герой.

Земляки згадують його як жвавого, цікавого, начитаного, який займався саморозвитком.

Нині в музеї шкільної історії зберігаються його речі та нагороди.

Суспільне Черкаси Особисті речі Юрія Паращука

"На вітрині знаходяться особисті речі (рюкзак, стрічки) Юрія Григоровича Паращука. Він навчався в нас вісім років, потім пішов навчатися у Харкові, бував у Києві. Але часто навідувався до рідного дому, до мами", – розповіла заступниця директора Тальнівської школи №1 Людмила Васильєва.

Суспільне Черкаси Заступниця директора Тальнівської школи №1 Людмила Васильєва

47-річний Юрій Паращук отримав кульове поранення пострілом з даху під час відступу силовиків, поінформував черкаський історик Сергій Шамара.

"Снайпер влучив йому в потилицю на вулиці Інститутська, тобто людина була розвернута спиною, тобто стріляли в спину, якщо в потилицю", – сказав він.

84 людини загинули на Майдані протягом трьох лютневих днів 2014 року, повідомив Сергій Шамара. За його свовами, ще 18 померли від отриманих травм після 21 лютого.

Суспільне Черкаси Черкаський історик Сергій Шамара

"Серед 105 людей, чиї імена встановили і кого вважають Героями Небесної Сотні, наголошую, які загинули не тільки в Києві, і не тільки в період активної фази (зокрема, найактивніша була три дні – це 18 – 20 лютого), то з них семеро черкащан", – розповів історик.

Сергій Шамара сказав, що розслідування злочинів продовжується, а більшість винних залишаються на волі.

Що відомо

Цього дня 2014 року під час Революції Гідності на Інститутській вулиці у Києві силові підрозділи розстрілювали протестувальників.

За даними Українського інституту національної пам’яті, всього за день була сотня жертв. Їх назвали «Небесною Сотнею».

У Черкасах Євромайдан стояв три місяці з 22 листопада 2013 до 25 лютого 2014 року, коли голова обласної адміністрації Сергій Тулуб написав заяву про звільнення.

Серед Героїв Небесної Сотні — семеро черкащан: Максим Горошишин (с. Грушківка, Кам’янський район), Юрій Паращук (м. Тальне), Юрій Пасхалін (с. Носачів, Смілянський район), Андрій Саєнко (м. Сміла), Віктор Чернець (с. Подібна Маньківський район), Віталій Смоленський (с. Фурманівка, Уманський район) та Василь Сергієнко (м. Корсунь-Шевченківський).

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