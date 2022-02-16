У Черкасах розгорнули прапор єднання. Фоторепортаж

У Черкасах на Соборній площі розпочалися заходи до Дня єднання. О 10-й ранку зібралися містяни, із собою принесли національні прапори, одяг прикрасили синьо-жовтими стрічками.

Про це повідомила власна кореспондентка Суспільного Катерина Криниця з місця події.

Суспільне: Черкаси

Суспільне: Черкаси

Суспільне: Черкаси

На площу прийшла черкащанка Альона Стученко:

"Це об'єднання народу заради єдиної мети: показати усім, що ми сильні та непереможні", — розповіла дівчина.

Суспільне: Черкаси Олександр Івахно

Черкасець Олександр Івахно прийшов на площу підтримати акцію єднання:

"Україна зараз знаходиться у такому стані, що потрібно всім єднатися та консолідуватися. Ми тут зібралися, щоб показати, що ми разом, що ми сила".

Присутні на площі вишикувалися в коло та розгорнули прапор єднання.

Суспільне: Черкаси

До присутніх звернувся голова Черкаської облдержадміністрації Олександр Скічко:

"Всі ви знаєте, що останні два тижні важкі, в інформаційному просторі є чимало фейків, навіть був опублікований час вторгнення ворога на нашу територію. Тому для того, щоб підтвердити єдність народу, президент започаткував свято під назвою День єднання. Сьогодні ми маємо бути єдині духом, в подачі інформації. Зрозуміло, що ми маємо готуватись до різних сценаріїв та не треба піддаватись паніці, потрібно зберігати спокій, довіритись Збройним Силам України. Економічні наслідки такої паніки дуже небезпечні, тому нині найважливіше — зберігати спокій".

Суспільне: Черкаси

Суспільне: Черкаси

Черкащанка Галина Нікішенко розповіла, що сьогодні до своєї сумки причепила жовто-синю стрічку, яку носила ще під час Революції гідності.

Суспільне: Черкаси Галина Нікішенко показує стрічку, яку береже з Революції гідності

"Я привезла цю стрічку з Майдану, де була під час Революції гідності. Це стрічка єдності. А сьогодні ми зібралися на площі Соборній, щоб показати нашу єдність і силу. Цей день має об'єднати усіх українців проти агресії нашого північного сусіда", — розповіла пані Галина.

Суспільне: Черкаси

Що відомо

Президент України Володимир Зеленський в своєму Указі №53/2022 від 14 лютого 2022 року оголосив 16 лютого 2022 року Днем єднання. У ньому йдеться, що День єднання оголошено для посилення консолідації українців, зміцнення їхньої стійкості на тлі зростання гібридних загроз, пропагандистського та морально-психологічного тиску на суспільну свідомість.

У цей день відбудеться підняття Державного Прапора України на будинках і спорудах в усіх населених пунктах, о 10:00 буде виконання Державного Гімну України.

Читайте нас у Telegram: головні новини Черкащини та України

Читайте також