Учні та вчителі Черкаської спеціалізованої школи №28 прийшли до школи у вишиванках та із синьо-жовтими стрічками. Так вони долучилися до Дня єднання, розповіла Суспільному третьокласниця Кароліна Грінко.

За словами учениці Кароліни Грінко, вони прийшли до школи у вишиванках, щоб об’єднатися з українцями.

"Нам учителька розповідала, щоб ми нікому не давали воювати, бо сьогодні День єднання", – сказала дівчинка.

Суспільне Черкаси Учениця Кароліна Грінко

За словами вчительки початкових класів Вікторії Кузнецової, дітям розповідали про значення Дня єднання.

Суспільне Черкаси Учителька початкових класів Вікторія Кузнецова

"Говорили, що це за день і чому він так називається, чому потрібно було одягнути вишиванку і що означають ці стрічки.Діти вважають цей день особливим святом. Я чула, як учні готувалися до того, щоб співати гімн. Вони вдома разом з батьками тренувалися співати", – прокоментувала вчителька.

Директорка школи Тетяна Скорик сказала, що президент правильно вчинив з огляду на виклики, які постають перед Україною.

Суспільне Черкаси Директорка школи Тетяна Скорик

"Президент зробив дуже правильно, щоб дати гідну відповідь тим викликам, які сьогодні постають перед Україною. Ми, українці, – патріоти. Ми любимо свою державу і готові відстоювати її гідність на світовому рівні", – прокоментувала директорка.

Суспільне Черкаси Десятикласники Назар та Христина

Десятикласники Назар та Христина готувалися виконувати Гімн України.

"На мою думку, це дуже сильно об’єднує нас, українців, і робить з нас велику дружню сім’ю", – сказав Назар Драбовський.

"Він виховує патріотичність і серед першокласників. Тому що вони, на мою думку, мало ще знають про війну, що нині відбувається. А ми допомагаємо їм більше бути освіченими у цьому напрямі, – прокоментувала Христина Гонза.

О десятій годині старшокласники підняли біля школи прапор України і заспівали Державний Гімн.

Суспільне Черкаси Старшокласники підняли стяг України

Першокласники виконали Гімн у класі.

Суспільне Черкаси

Що відомо

Президент Володимир Зеленський 14 лютого 2022 року своїм указом оголосив 16 лютого Днем єднання. Свято покликане об’єднати та підтримати українців.

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