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У вишиванках та із синьо-жовтими стрічками: у Черкасах школярі відзначили День єднання
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У вишиванках та із синьо-жовтими стрічками: у Черкасах школярі відзначили День єднання

Марина Денисенко Дарія Шевченко Тетяна Зозуля
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У вишиванках та із синьо-жовтими стрічками: у Черкасах школярі відзначили День єднання Суспільне Черкаси

Учні та вчителі Черкаської спеціалізованої школи №28 прийшли до школи у вишиванках та із синьо-жовтими стрічками. Так вони долучилися до Дня єднання, розповіла Суспільному третьокласниця Кароліна Грінко.

За словами учениці Кароліни Грінко, вони прийшли до школи у вишиванках, щоб об’єднатися з українцями.

"Нам учителька розповідала, щоб ми нікому не давали воювати, бо сьогодні День єднання", – сказала дівчинка.

У вишиванках та із синьо-жовтими стрічками: черкаські школярі відзначили День єднанняСуспільне Черкаси

Учениця Кароліна Грінко

За словами вчительки початкових класів Вікторії Кузнецової, дітям розповідали про значення Дня єднання.

У вишиванках та із синьо-жовтими стрічками: черкаські школярі відзначили День єднанняСуспільне Черкаси

Учителька початкових класів Вікторія Кузнецова

"Говорили, що це за день і чому він так називається, чому потрібно було одягнути вишиванку і що означають ці стрічки.Діти вважають цей день особливим святом. Я чула, як учні готувалися до того, щоб співати гімн. Вони вдома разом з батьками тренувалися співати", – прокоментувала вчителька.

Директорка школи Тетяна Скорик сказала, що президент правильно вчинив з огляду на виклики, які постають перед Україною.

У вишиванках та із синьо-жовтими стрічками: черкаські школярі відзначили День єднанняСуспільне Черкаси

Директорка школи Тетяна Скорик

"Президент зробив дуже правильно, щоб дати гідну відповідь тим викликам, які сьогодні постають перед Україною. Ми, українці, – патріоти. Ми любимо свою державу і готові відстоювати її гідність на світовому рівні", – прокоментувала директорка.

У вишиванках та із синьо-жовтими стрічками: черкаські школярі відзначили День єднанняСуспільне Черкаси

Десятикласники Назар та Христина

Десятикласники Назар та Христина готувалися виконувати Гімн України.

"На мою думку, це дуже сильно об’єднує нас, українців, і робить з нас велику дружню сім’ю", – сказав Назар Драбовський.

"Він виховує патріотичність і серед першокласників. Тому що вони, на мою думку, мало ще знають про війну, що нині відбувається. А ми допомагаємо їм більше бути освіченими у цьому напрямі, прокоментувала Христина Гонза.

О десятій годині старшокласники підняли біля школи прапор України і заспівали Державний Гімн.

У вишиванках та із синьо-жовтими стрічками: черкаські школярі відзначили День єднанняСуспільне Черкаси

Старшокласники підняли стяг України

Першокласники виконали Гімн у класі.

У вишиванках та із синьо-жовтими стрічками: черкаські школярі відзначили День єднанняСуспільне Черкаси

Що відомо

Президент Володимир Зеленський 14 лютого 2022 року своїм указом оголосив 16 лютого Днем єднання. Свято покликане об’єднати та підтримати українців.

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