Учні та вчителі Черкаської спеціалізованої школи №28 прийшли до школи у вишиванках та із синьо-жовтими стрічками. Так вони долучилися до Дня єднання, розповіла Суспільному третьокласниця Кароліна Грінко.
За словами учениці Кароліни Грінко, вони прийшли до школи у вишиванках, щоб об’єднатися з українцями.
"Нам учителька розповідала, щоб ми нікому не давали воювати, бо сьогодні День єднання", – сказала дівчинка.
За словами вчительки початкових класів Вікторії Кузнецової, дітям розповідали про значення Дня єднання.
"Говорили, що це за день і чому він так називається, чому потрібно було одягнути вишиванку і що означають ці стрічки.Діти вважають цей день особливим святом. Я чула, як учні готувалися до того, щоб співати гімн. Вони вдома разом з батьками тренувалися співати", – прокоментувала вчителька.
Директорка школи Тетяна Скорик сказала, що президент правильно вчинив з огляду на виклики, які постають перед Україною.
"Президент зробив дуже правильно, щоб дати гідну відповідь тим викликам, які сьогодні постають перед Україною. Ми, українці, – патріоти. Ми любимо свою державу і готові відстоювати її гідність на світовому рівні", – прокоментувала директорка.
Десятикласники Назар та Христина готувалися виконувати Гімн України.
"На мою думку, це дуже сильно об’єднує нас, українців, і робить з нас велику дружню сім’ю", – сказав Назар Драбовський.
"Він виховує патріотичність і серед першокласників. Тому що вони, на мою думку, мало ще знають про війну, що нині відбувається. А ми допомагаємо їм більше бути освіченими у цьому напрямі, – прокоментувала Христина Гонза.
О десятій годині старшокласники підняли біля школи прапор України і заспівали Державний Гімн.
Першокласники виконали Гімн у класі.
Що відомо
Президент Володимир Зеленський 14 лютого 2022 року своїм указом оголосив 16 лютого Днем єднання. Свято покликане об’єднати та підтримати українців.
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