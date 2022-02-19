Окупанти порушують права дітей-сиріт на Донбасі — Денісова

Окупанти порушують права українських дітей, які проживають на тимчасово окупованих територіях зупиняючі навчання та вивозячи дітей сиріт до РФ. Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

"Представники окупаційної адміністрації в Донецькій області під приводом нібито "загострення військової ситуації", призупинили освітній процес у всіх навчальних закладах псевдореспублік. Також відбувається незаконна евакуація дітей-сиріт до РФ", —повідомила Людмила Денісова.

Евакуюючи дітей-сиріт окупанти порушують їхні права піддаючи ризику їхнє життя.

Наразі до РФ евакуйовані діти з: будинку дитини в Луганську, соціально-реабілітаційного центру для неповнолітніх в Алчевську, центра соціальної підтримки сімей, дітей та молоді Слов’яносербського району Луганської області, школи-інтернату № 1 Донецька.

Що відомо

На окупованих територіях Донеччини та Луганщини російські окупанти незаконно утримують 300 громадян України.

Російські окупанти з жовтня 2017 року незаконно утримують громадянина України Євгена Ставцева. Від катувань чоловік втратив зуби, через хронічні захворювання органів ШКТ у нього відкриваються кровотечі. Так звана "адміністрація колонії" не надає жодної медичної допомоги.

Українські полонені, які знаходяться у полоні російських окупантів, не отримують медичної допомоги та ліків, які їм передають родичі. Приміщення, в яких їх утримують, не опалюються та не мають водоводу.

У місцях позбавлення волі, які розташовані на тимчасово окупованих територіях Донеччини та Луганщини вимагають гроші у в’язнів

У січні 2021 року Український національний комітет Міжнародної ради музеїв (ІСОМ Ukraine) та Національний комітет ІСОМ Польщі звернулись до Голови ОБСЄ Анн Лінде з проханням сприяти визволенню з полону окупантів співробітниці Горлівського художнього музею Олени Пех.

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