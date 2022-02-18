У "справах Майдану" винесено 50 вироків — Венедіктова

Станом на зараз у межах розслідування злочинів часів Революції Гідності до суду були скеровані 248 обвинувальних актів і винесено 50 вироків.

Як повідомляє кореспондентка Суспільного, про це на брифінгу 18 лютого повідомила генеральна прокурорка Ірина Венедіктова.

"У нас є 9 екстопчиновників, починаючи президентом і закінчуючи командуванням "Беркуту". Дуже впливові до сьогодні особи. Ми розуміємо, як чинитиметься опір у цій справі", — додала вона.

За словами Венедіктової, збільшення кількості вироків пов'язане з набуттям чинності закону про заочне засудження. Зокрема отримано дозвіл на досудове розслідування щодо 48 людей.

Прокурори Офісу генпрокурора наразі здійснюють процесуальне керівництво у 63 кримінальних провадженнях щодо "злочинів Майдану", а слідчі досліджують близько чотирьох тисяч епізодів злочинів, зазначила генпрокурорка.

Вона каже, що деякі злочини складно розкрити через відсутність свідків, фото- і відеодоказів. Крім того, захист обвинувачених "через системні недоліки Кримінально-процесуального кодексу" навмисне затягує розгляд справ: дев’ять із них перебувають у судах понад шість років, ще одна — вже понад сім років.

Що відомо

30 листопада 2013 року представники "Беркуту" розігнали протестувальників Євромайдану, більшість із яких були студентами. Наступного дня на Майдан почали з'їжджатися люди з різних частин України. Ці події поклали початок Революції Гідності, яка призвела до втечі експрезидента Віктора Януковича.

Під час Революції Гідності постраждали понад 2500 протестувальників та активістів, а також майже 400 правоохоронців. 106 людей загинули, їх називають "Небесною Сотнею". Злочини, скоєні під час Революції Гідності, умовно об'єднані у "справи Майдану".

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