Рівно 8 років тому, 18-20 лютого 2014 року, відбулися одні з найбільш трагічних подій в історії незалежності України та Революції Гідності. У ці дні події розгорталися стрімко і непередбачувано: масові розстріли, пожежа в будинку профспілок на Майдані та зупинка руху метро. Як розслідуються справи Майдану та що гальмує процес і чи є шанс покарати винних розповів в ефірі Українського радіо адвокат родичів Небесної сотні Віталій Титич.

Про розслідування справ Майдану

Процесів відбувається багато, за одним епізодом є різні особи, які вчинили злочини, відповідно, різні обставини, але їх об’єднує одне — ці процеси гниють у гнилих українських судах. Не маючи можливості зруйнувати розслідування злочинів під час масових акцій протесту, умовно "та сторона" вдалась до іншого, вона знищує результати розслідування в українських судах. Це відбувається перманентно з 2015 року.

Європейський суд півтора року тому виніс низку рішень проти України. Факт порушення, який він встановив, — це незабезпечення статті 6 "Невиконання права на справедливість". Ключові обставини — це невиправдано довго і неефективно тривають досудовий і судовий розгляд цих справ.

Про рішення Європейського суду

Європейський суд підтвердив версію обвинувачення, сказавши, що дії силовиків під час протестних акцій мають ознаки терористичного акту. Не те, що вони намагалися умовно придушити протести чи забезпечити громадську безпеку, а навпаки вони діяли жорстоко, з ознаками катування, перевищивши повноваження і допустиму силу з метою радикалізації протесту. Це дуже важливий момент, що залишається за лаштунками, однак що далі, то він є більш встановленим моментом. Не просто декларація, а встановлений.

Усі події Революції — це все було результатом провокацій або організованих злочинів. Це важливий момент. Терористичний акт 20 лютого — це фінальна стадія, яка формально була організована спецслужбами ФСБ для легітимізації вторгнення в Україну, зокрема, окупації Криму і подальшої війни. Це ключове питання для України. У нас не було ніякої громадянської війни, був терористичний акт Російської Федерації, який був використаний Кремлем.

Що відомо

30 листопада 2013 року представники "Беркуту" розігнали протестувальників Євромайдану, більшість із яких були студентами. Наступного дня на Майдан почали з'їжджатися люди з різних частин України. Ці події поклали початок Революції Гідності, яка призвела до втечі експрезидента Віктора Януковича.

Під час Революції Гідності постраждали понад 2500 протестувальників та активістів, а також майже 400 правоохоронців. 106 людей загинули, їх називають "Небесною Сотнею".

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