Слідство у справах, пов’язаних зі злочинами під час Революції Гідності 2013-2014 років, встановили, що першою жертвою тих подій був Юрій Вербицький, а не Сергій Нігоян, як вважалося раніше.

Як повідомляє кореспондентка Суспільного, про це на пресконференції до восьмої річниці загибелі Небесної Сотні заявив заступник начальника управління Державного бюро розслідувань Артем Яблонський.

"Можу доповісти про повне розкриття вбивства Вербицького та журналіста Сергієнка... Проблемним питанням є розкриття перших трьох вбивств. Хто є першим убитим? Це — Юрій Вербицький чи Сергій Нігоян за часом? Але за останніми даними, це є Юрій Вербицький”, — сказав Яблонський.

Що стосується розслідування вбивства Вербицького, а також викрадення його та Ігоря Луценка 21 січня 2014 року, до суду були направлені обвинувальні акти щодо семи людей, з них чотирьох суд узяв під варту, зазначив прокурор Офісу генерального прокурора у справах Майдану Іван Бабенко.

"Притягнуто до кримінальної відповідальності низку осіб: двох працівників міліції — слідчого та оперуповноваженого, які виконували слідчо-розшукові дії з пошуку, і "тітушку" засуджено до 9 років позбавлення волі", — додав він.

Слідчі також розслідують як одну справу вбивство Нігояна, Михайла Жизневського та завдання смертельного поранення Романові Сенику. Станом на зараз слідство встановило всіх, хто на момент убивства перебував поруч і санкціонувало понад 30 обшуків у п’яти областях.

"Наразі в судах перебуває 120 кримінальних проваджень стосовно 243 осіб… Лише впродовж 2021 року завершено та направлено до суду 29 актів щодо 44 осіб. Лише за минулий рік поставлено сім вироків щодо восьми осіб. З цих вироків чотири — з реальними мірами покарання", — наголосив Бабенко.

За словами слідчого ДБР Дениса Кермана, в управлінні з розслідувань злочинів Майдану відомства перебувають 84 кримінальні провадження, які нараховують понад 12 тисяч томів. 32 з цих проваджень зупинені, більшість — у зв'язку з розшуком осіб, решта 52 — розслідуються.

Він додам, що за два роки існування управління 97 людей отримали підозру, з них п'ятьох затримано. Також ДБР отримало 42 дозволи на проведення досудового розслідування й погодило подання, за результатом розгляду яких наклали арешт на майно підозрюваних на суму 1,4 мільярда гривень.

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Що відомо

30 листопада 2013 року представники "Беркуту" розігнали протестувальників Євромайдану, більшість із яких були студентами. Наступного дня на Майдан почали з'їжджатися люди з різних частин України. Ці події поклали початок Революції Гідності, яка призвела до втечі експрезидента Віктора Януковича.

Під час Революції Гідності постраждали понад 2500 протестувальників та активістів, а також майже 400 правоохоронців. 106 людей загинули, їх називають "Небесною Сотнею".

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