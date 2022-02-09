Державне бюро розслідувань завершило розслідування щодо колишнього міністра внутрішніх справ України Віталія Захарченка, його заступника й ексначальника департаменту матеріального забезпечення ВМС, які у 2014 році придбали в РФ гранати, що використовувалися проти учасників Революції Гідності.

Про це повідомляють Держбюро та Офіс генерального прокурора.

Слідство встановило, що 21 та 24 січня 2014 року тодішнє керівництво МВС незаконно переправило з Росії ручні газові гранати "Дрейф-2", світло-шумові гранати "Заря-2", "Факел-С", і "Пламя-М", а також ручні димові гранати — усього 13 406 одиниць.

На постачанні цих гранат, стверджують слідчі, силовики привласнили один мільйон гривень бюджетних коштів. Крім того, тодішній спецпідрозділ "Беркут" використав їх проти учасників акції протесту в Києві — хоча ці спецзасоби не пройшли перевірки Міністерства охорони здоров’я.

Як наслідок, тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості отримали 86 протестувальників, зокрема 45 — легкі, 23 — середньої тяжкості й 17 — тяжкі.

Колишньому керівництву МВС оголосили обвинувачення в перевищенні влади за попередньою змовою групою осіб та розтраті бюджетних коштів в особливо великих розмірах (ч. 2, 3 статті 28, ч. 3 ст. 365 ( в редакції Закону № 3207-VI від 07.04.2011), ч. ч. 3, 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України).

А начальника департаменту матеріального забезпечення МВС України також підозрюють у пособництві незаконному перешкоджанню мітингів під час Революції Гідності ( ч. 5 статті 27, ч. 2 ст. 28, ст. 340 КК України).

У квітні 2021 року суд заочно арештував підозрюваних. Тепер захисту передадуть матеріали, після чого відбудеться суд. Прокуратура клопотатиме про його здійснення за відсутності обвинувачених.

Підписуйтесь на розсилку Суспільного — головні новини та тексти тижня в одному листі.

Що відомо

30 листопада 2013 року представники "Беркуту" розігнали протестувальників Євромайдану, більшість із яких були студентами. Наступного дня на Майдан почали з'їжджатися люди з різних частин України. Ці події поклали початок Революції Гідності, яка призвела до втечі експрезидента Віктора Януковича.

Під час Революції Гідності постраждали понад 2500 протестувальників та активістів, а також майже 400 правоохоронців. 106 людей загинули, їх називають "Небесною Сотнею".

Читайте також

"Потерпілі, як і свідки, з’являються до сьогодні". Справи Майдану в числах

"Думок не приходити не пригадую", — січневі події Революції Гідності очима фотографа

8 років після Революції Гідності. Як змінилася Україна на шляху до Євроінтеграції: думки дипломатів

Справи Майдану. Першим убитим під час Революції Гідності був Вербицький, а не Нігоян — слідство

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу