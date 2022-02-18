У "Законі про освіту" перелічені типи закладів інституційного догляду, які функціонують в країні. Таких закладів як загальноосвітні школи-інтернати у переліку немає.

Про це в ефірі програми "Сьогодні. Головне" розповіла директорка департаменту освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації Алла Веліховська.

Реформа інтернатних закладів діє з 2016 року, Миколаївщина долучилася до неї практично останньою. На початок 2021 року в Миколаївській області було 22 інтернатних заклади, станом на 18 лютого 2022 році їхня кількість скоротилася до 19.

"Що таке загальноосвітня школа-інтернат — це школа-інтернат, в якій перебувають діти, які не мають певних нозологій і не мають ніяких відхилень. Якщо в родині скрутні умови, батьки вирішують, що діти перебуватимуть цілодобово саме в таких інтернатах", — говорить Алла Веліховська.

За словами директорки департаменту освіти, враховуючи те, що відбувалася реформа децентралізації, в 52 громадах створені відповідні органи опіки для дітей, і ті діти, які тимчасово в "скрутних умовах" залишаються на піклуванні громади. Для сиріт, наприклад, можуть бути створені будинки сімейного типу, зі слів фахівчині, на це виділяється субвенція.

"Інтернатні заклади — це заклади обласного підпорядкування. Тобто фінансування заробітних плат педагогічних працівників — на це йде державна субвенція, а на все інше: зарплата техпрацівникам, енергоносії й придбання обладнання — це йде з фінансування обласного бюджету", — розповідає Алла Веліховська.

У 2021 році на Миколаївщині реорганізували 16 закладів, зокрема дві загальноосвітні школи-інтернати: Березківську школу-інтернат, яка розташована в Кривоозерському районі, реорганізували в мистецький ліцей, та інтернат №5, що на проспекті Миру в Миколаєві, в спортивний ліцей обласного підпорядкування.

"Також ми закрили Володимирську школу-інтернат вона перестала працювати з першого січня. Поясню чому: через паркан від цієї школи-інтернату розташована звичайна загальноосвітня школа громади, і різниця в тому, що на навчання дитини у звичайній школі виділяється державою 30 тис. грн на рік, а на дитину, яка навчається в інтернаті 212 тисяч. Там 45 учнів і всі мешканці громади, і в обслуговуванні працівників разом з вчителями 42 людини. Тому не вигідно і не розумно витрачати такі шалені гроші", — розповіла директорка департаменту освіти.

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Бюджет освіти Миколаївської області у 2021 році становив 46 відсотків від обласного бюджету, у 2022 році він зріз до 50 відсотків.

"Інтернати забезпечені дуже непогано, навіть краще ніж більшість шкіл: меблі всім закуплені і медійні центри, все це є. Зараз оновлюємо харчоблоки. Потрібно робити капітальні ремонти", — каже Алла Веліховська.

За словами Алли Веліховської, на спеціальні школи-інтернати, де перебувають діти з розумовою відсталістю, опорно-руховими проблемами, з порушеннями слуху тощо наклали мораторій — вони не підлягають переформуванню.

Що відомо

29 вересня 2021 року біля будівлі Миколаївської обласної ради протестували проти закриття школи-інтернату №3. Рішення про ліквідацію закладу депутати обласної ради не прийняли.

8 грудня 2021 року на позачерговій сесії Вознесенської міської ради депутати не взяли на баланс міста школу-інтернат "Обдарованість" Миколаївської обласної ради.

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