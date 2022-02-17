У Вознесенській територіальній громаді, що на Миколаївщині, облаштовують комунальний пункт тимчасового утримання безпритульних собак. Так у місті намагаються зменшити популяцію цих тварин на вулицях.

Інформацію про це кореспондентам Суспільного підтвердив Вознесенський міський голова Євгеній Величко.

За словами Євгенія Величка, будівництвом пункту тимчасового утримання безпритульних тварин планували займатись протягом п'яти років. Необхідність пришвидшити роботи була зумовлена великою кількістю собак на вулицях.

"Дуже багато було звернень стосовно нападів цих тварин. Біля лікарні не можна було пройти. Найгустіше населений район нашого міста, Третій мікрорайон, просто потерпав. Я вам зізнаюсь, ми навіть почали відловлювати тварин за місяць до того, як у нас з’явилась тут електрика", — розказав Євгеній Величко.

Фото: Валентина Гурова / Суспільне Миколаїв У притулку для безпритульних собак у Вознесенську

За словами Євгенія Величка, із міського бюджету на будівництво притулку протягом 2021 року виділили майже 45 тисяч гривень, їх витратили на устаткування, клейові суміші. Інші матеріали та роботи коштом меценатів, їх вісім. Пункт утримання собак розмістили за пів кілометра від житлового масиву, туди провели електропостачання.

"Та огорожа, яку ви бачите навколо мене, вона і є стінкою вольєрів. То скажімо, пішли на таку хитрість, щоб максимально зекономити ті ресурси, які у нас були. На сьогодні 315 квадратів саме вольєрів, на одного собаку треба два квадратних метри. Тобто теоретично, ми тут можемо отримувати 200 тварин. Але основне завдання не утримувати, а саме стерилізувати тварин, щоб утримувати їхню популяцію", — розказав Євгеній Величко.

Фото: Валентина Гурова / Суспільне Миколаїв

Роботу над пунктом утримання тварин місцева влада проводить разом із волонтерами. Волонтерка Наталя Возна працює у притулку. Жінка говорить, що така установа — єдиний спосіб зробити добре і містянам, і вберегти вуличних собак від отруєнь. Станом на 17 лютого тут живуть 27 собак.

"По-перше, спостерігаємо за ними. Якщо це цуценя, вколюємо імунку, наразі у мене "імунопам" лежить. За два дні даємо сорбент, це всім, хоча б активоване вугілля наступного дня. Зараз замовили вакцинацію. Обробляємо собачок і готуємо до стерилізації", — розказала Наталя Возна.

За словами Євгенія Величка, на 2022 рік у бюджеті Вознесенська передбачено 300 тисяч гривень на пункт утримання тварин. Ці гроші підуть на зарплати працівникам, енергоносії, стерилізацію та корми для тварин. Годують собак натуральними та сухими кормами.

"Коли ми приходимо вранці на роботу, одразу даємо сухий корм, міняємо воду. За цей час вариться каша, в кашу додається курячий фарш або ж фарш собачий. Розсипається каша. Перед тим, як йти додому, ми знов їм досипаємо сухий корм, щоб не були голодні", — розказала Наталя Возна.

Фото: Валентина Гурова / Суспільне Миколаїв

Для стерилізації тварин планують запрошувати спеціалізовані організації та проводити операції на базі пункту, коли його повністю облаштують. Основна ідея — знайти собакам власників, у цьому допомагають волонтери. Стерилізованих тварин випускатимуть на вулиці, якщо притулок буде переповнений.

"На даний час вже майже 10 собак знайшли своїх власників, не дивлячись на те, що це з тих 35 собачок, які у нас тут були. Волонтери дуже допомагають", — розказав Євгеній Величко.

У разі необхідності до пункту залучають ветеринарів на волонтерських засадах. Востаннє кількість вуличних собак у Вознесенську рахували в 2020 році. Тоді було майже 350 голів.

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