Протягом доби 17 лютого в Миколаївській області зареєстрували 1235 нових випадків COVID-19. Це на 108 випадків більше ніж виявили напередодні. Від наслідків перебігу коронавірусної інфекції померли дев'ять людей.

Про це кореспондентам Суспільного розповіла фахівчиня зі зв’язків з громадськістю та пресою Миколаївського обласного лабораторного центру Злата Ємєльянова.

Найбільше нових випадків COVID-19 виявили в Миколаєві ― 723, в Южноукраїнську підтвердили 55 випадки, у Первомайську ― 96 випадків, у Вознесенську ― 36. На території інших громад області зареєстрували 325 нових випадків коронавірусної хвороби. Протягом доби захворіли 108 дітей до 18-ти років.

Від початку пандемії в Миколаївській області на коронавірус захворіли 139 246 людей.

Протягом доби 17 лютого одужали 485 людей. Усього на Миколаївщині від COVID-19 одужали 119 190 людей.

За період пандемії на Миколаївщині від наслідків перебігу коронавірусної хвороби померли 3 476 людей. За добу медики зареєстрували дев'ять летальних випадків.

"У Миколаєві померли п'ять людей, у Первомайську ― дві людини, на інших адміністративних територіях ― дві людини. За віковими категоріями померлі належать до наступних груп: 50-59 років ― одна людина, 60-69 ― одна, 70-79 ― шість, 80-89 ― одна людина", ― розповіла Злата Ємельянова.

Станом на 18 лютого на стаціонарному лікуванні в області перебувають 1223 пацієнти, хворі на COVID-19 або з підозрою. За добу госпіталізували 200 хворих, із них 27 вакциновані хоча б однією дозою.

Завантаженість ліжок у лікарнях складає 48,53 відсотка.

Що відомо

За даними Міністерства охорони здоров'я, за добу в Одеській області зареєстрували 1970 нових випадків коронавірусної хвороби та 15 смертей від наслідків захворювання на COVID-19. У Херсонській області ― 980 нових випадків за добу та померли від наслідків COVID-19 сім людей.

Україна вже проходить пік захворюваності на COVID-19. У лікарнях перебувають 26 тисяч хворих

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