Справа Кузьміних. Суд розпорядився привести депутата на засідання

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду Олег Ткаченко 17 лютого ухвалив рішення про привід на судове засідання народного депутата від "Слуги Народу" Сергія Кузьміних, якого звинувачують в отриманні понад пів мільйона гривень хабаря.

Про це повідомляє пресслужба ВАКС. Імені депутата в повідомленні не згадується, але саме про нього йшлося на судовому засіданні.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила, що Кузьміних неодноразово не з'являвся на засідання, через що обвинувачення і клопотало про його примусовий привід. Наступне засідання у справі Кузьміних має відбутися 24 лютого о 10:00.

Адвокатка депутата Лариса Криворучко заявила, що обвинувачення не повідомило захист про проведення засідання відповідно до Кримінально-процесуального кодексу. Вона стверджує, що повідомлення про виклик немає в матеріалах справи.

"Сторона захисту буде реагувати згідно з буквою закону", — додала Криворучко.

Що відомо

28 січня під час спільної операції НАБУ, САП та Офіс генерального прокурора затримали одного з чинних народних депутатів під час отримання 558 тисяч гривень хабаря. Повідомляється, що народний депутат сприяв укладенню контрактів між приватними компаніями та лікарнею у Житомирській області.

За повідомленням голови фракції "Слуга Народу" Давіда Арахамії, затриманим депутатом виявився Сергій Кузьміних, член фракції "Слуга Народу", обраний до парламенту за округом №67 (Житомирська область).

31 січня генеральна прокурорка Україні Ірина Венедиктова повідомила, що підписала підозру народному депутату. 1 лютого стало відомо, що Кузьміних проігнорував три повістки та не з'явився на допит до НАБУ. 3 лютого його оголосили в розшук.

2 лютого стало відомо, що народний депутат Кузьміних направив листа голові фракції "Слуга Народу" Давіду Арахамії з проханням тимчасово виключити його зі складу фракції з можливістю повернутися, якщо буде доведено його невинуватість.

7 лютого Кузьмін разом із адвокаткою прийшли до НАБУ, де депутата і затримали для обрання запобіжного заходу. Прокуратура просить взяти його під вартою на два місяці з альтернативою в 49 620 гривень застави. На засіданні 11 лютого обрання запобіжного заходу Кузьміних перенесли.

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